Мужчина ослеп, потому что перебрал с виагрой
Он выпил дозу, в два раза превышающую максимально рекомендованную
15 октября 2023, 22:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты из Тегеранского медицинского университета Ирана зафиксировали факт того, что 32-летний мужчина потерял зрение из-за виагры. Об этом сообщает Journal of Medical Case Reports.
Пациент принял дозу силденафила в объеме 100 мг, что в два раза выше нормы. Через три часа он неожиданно ослеп.
Специалисты выяснили, что препарат блокировал подачу крови к правому глазу мужчины. Усилиями врачей восстановить функцию глаз не получилось, повреждение оказалось слишком серьезным.
В истории семьи мужчины не было случаев потери зрения из-за образования тромбов в сосудах.
22:31:35 15-10-2023
Зато щас страшных и старых без проблем окучивать
22:37:36 15-10-2023
Виагра в 32 года???
22:43:40 15-10-2023
вот Вам и Виагра...
00:31:02 16-10-2023
У меня в 35 так стоял, что жена аж повизгивала. А этот виагру кушал- жалко хлопчика.
13:56:00 16-10-2023
Гость (00:31:02 16-10-2023) У меня в 35 так стоял, что жена аж повизгивала. А этот виаг... Вы прямо трепло. Всем рассказывать про свой секс с женой и про ее повизгивания (свинья она у вас?) - это же надо додуматься. Еще видео покажи.
06:19:30 16-10-2023
Папарацци засели у меня на постели, Боже, как это все мне надоело. Все подруги, когда приходят в гости Будербродами давятся от злости Сердце требует мести Даже лет через двести Это время я не забуду, если… ... У-у-у, биология, у-у-у, биология, У-у-у, биология, анатомия Изучи ее до конца.
10:00:03 16-10-2023
Слабак!!! У нас дед в гаражах в 72 года со 100мг. не слепнет нифига. Тетки сторонкой, краем улицы, его обходят