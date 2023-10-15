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Мужчина ослеп, потому что перебрал с виагрой

Он выпил дозу, в два раза превышающую максимально рекомендованную

15 октября 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты из Тегеранского медицинского университета Ирана зафиксировали факт того, что 32-летний мужчина потерял зрение из-за виагры. Об этом сообщает Journal of Medical Case Reports.

Пациент принял дозу силденафила в объеме 100 мг, что в два раза выше нормы. Через три часа он неожиданно ослеп.

Специалисты выяснили, что препарат блокировал подачу крови к правому глазу мужчины. Усилиями врачей восстановить функцию глаз не получилось, повреждение оказалось слишком серьезным.

В истории семьи мужчины не было случаев потери зрения из-за образования тромбов в сосудах. 

медицина

Комментарии 7

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Гость

22:31:35 15-10-2023

Зато щас страшных и старых без проблем окучивать

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Гость

22:37:36 15-10-2023

Виагра в 32 года???

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Гость

22:43:40 15-10-2023

вот Вам и Виагра...

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Гость

00:31:02 16-10-2023

У меня в 35 так стоял, что жена аж повизгивала. А этот виагру кушал- жалко хлопчика.

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Гость

13:56:00 16-10-2023

Гость (00:31:02 16-10-2023) У меня в 35 так стоял, что жена аж повизгивала. А этот виаг... Вы прямо трепло. Всем рассказывать про свой секс с женой и про ее повизгивания (свинья она у вас?) - это же надо додуматься. Еще видео покажи.

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Гр. ВиаГра

06:19:30 16-10-2023

Папарацци засели у меня на постели, Боже, как это все мне надоело. Все подруги, когда приходят в гости Будербродами давятся от злости Сердце требует мести Даже лет через двести Это время я не забуду, если… ... У-у-у, биология, у-у-у, биология, У-у-у, биология, анатомия Изучи ее до конца.

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Гость

10:00:03 16-10-2023

Слабак!!! У нас дед в гаражах в 72 года со 100мг. не слепнет нифига. Тетки сторонкой, краем улицы, его обходят

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