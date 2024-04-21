Мужчина, переживший 50 мутаций коронавируса, скончался в Нидерландах

Впервые он заразился в феврале 2022 года

21 апреля 2024, 15:25, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com

Пенсионер умер в Нидерландах, пережив 50 мутаций коронавируса. Об этом сообщает Bild.

В феврале 2022 года пенсионер заразился вариантом "омикрона" BA.1.17 и лечился в университетской больнице Амстердама. Мужчина получил вакцину от COVID-19, но его организм не выработал антитела. Спустя 21 день после приема препарата "Сотровимаб" вирус развил устойчивую мутацию и адаптировался к активному ингредиенту. Мужчина умер после 613 дней борьбы с "короной", вирус мутировал в его организме около 50 раз.

У пенсионера было заболевание костного мозга, которое повлияло на стволовые клетки и эритроциты. Затем у него развилась лейкемия, поэтому он принимал иммунодепрессанты, которые подавляют иммунитет.

В развитии болезни пациента нет ничего необычного для науки, но ее продолжительность в 613 дней уникальна.