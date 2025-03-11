Мужчина под наркотиками сбил двух детей в Приморье и получил девять лет колонии
В результате один из пострадавших умер — он получил травмы, не совместимые с жизнью
11 марта 2025, 23:31, ИА Амител
В Партизанске Приморского края огласили приговор водителю, который сбил двоих детей. Как сообщает "Восток Медиа" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, мужчина под наркотиками сел за руль и устроил жесткое ДТП, после чего скрылся.
Отмечается, что авария случилась в октябре 2024 года. Мужчина устроил аварию и покинул место происшествия, не оказав помощь детям. В результате один из пострадавших умер – он получил травмы, не совместимые с жизнью.
В результате мужчину отправили в колонию-поселение на девять лет, обязав выплатить семье погибшего ребенка 1,7 млн рублей. Кроме того, ему запретили на два с половиной года управлять автомобилем.
08:12:08 12-03-2025
Всего 9 лет поселения... Это насмешка такая над родителями погибших?