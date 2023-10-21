Мужчина погиб при опрокидывании иномарки в Алтайском крае
По словам очевидца, водителя можно было спасти, но скорая приехала, когда было уже поздно
21 октября 2023, 21:29, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Человек погиб в результате опрокидывания автомобиля неподалеку от села Бураново Алтайского края, сообщает "В курсе 22".
По словам очевидца, инцидент случился 20 октября. 49-летний водитель Toyota Raum не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчина серьезно пострадал, а медиков пришлось дожидаться полчаса.
"[Он] скончался во время приезда скорой помощи, на две минуты раньше бы приехала скорая, мужчина остался бы жив", – рассказал свидетель аварии.
Напомним, 21 октября женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск.
21:35:06 21-10-2023
Соболезнования близким. А свидетель прямо провидец - на две минуты раньше, и был бы жив. Вообще не факт.(((
22:07:42 21-10-2023
Получается медики виноваты, а не мужик на бабской машинке?
05:53:18 23-10-2023
Гость (22:07:42 21-10-2023) Получается медики виноваты, а не мужик на бабской машинке?... а по каким признакам вы определяете гендерную принадлежность автомобиля?
05:48:29 22-10-2023
Ну ну. Умер бы в скорой. Он умер уже когда себя гонщиком вообразил