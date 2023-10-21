Мужчина погиб при опрокидывании иномарки в Алтайском крае

По словам очевидца, водителя можно было спасти, но скорая приехала, когда было уже поздно

21 октября 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Человек погиб в результате опрокидывания автомобиля неподалеку от села Бураново Алтайского края, сообщает "В курсе 22".

По словам очевидца, инцидент случился 20 октября. 49-летний водитель Toyota Raum не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчина серьезно пострадал, а медиков пришлось дожидаться полчаса.

"[Он] скончался во время приезда скорой помощи, на две минуты раньше бы приехала скорая, мужчина остался бы жив", – рассказал свидетель аварии.

Напомним, 21 октября женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск.