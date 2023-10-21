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Мужчина погиб при опрокидывании иномарки в Алтайском крае

По словам очевидца, водителя можно было спасти, но скорая приехала, когда было уже поздно

21 октября 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Человек погиб в результате опрокидывания автомобиля неподалеку от села Бураново Алтайского края, сообщает "В курсе 22".

По словам очевидца, инцидент случился 20 октября. 49-летний водитель Toyota Raum не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчина серьезно пострадал, а медиков пришлось дожидаться полчаса. 

"[Он] скончался во время приезда скорой помощи, на две минуты раньше бы приехала скорая, мужчина остался бы жив", – рассказал свидетель аварии.

Напомним, 21 октября женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск.

Барнаул ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Светлана

21:35:06 21-10-2023

Соболезнования близким. А свидетель прямо провидец - на две минуты раньше, и был бы жив. Вообще не факт.(((

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Гость

22:07:42 21-10-2023

Получается медики виноваты, а не мужик на бабской машинке?

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Гость

05:53:18 23-10-2023

Гость (22:07:42 21-10-2023) Получается медики виноваты, а не мужик на бабской машинке?... а по каким признакам вы определяете гендерную принадлежность автомобиля?

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Гость

05:48:29 22-10-2023

Ну ну. Умер бы в скорой. Он умер уже когда себя гонщиком вообразил

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