Мужчина погиб при пожаре в барнаульском частном доме

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования

26 января 2025, 12:30, ИА Амител

Место пожара / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мужчина погиб во время пожара, который произошел в ночь на 26 января в частном доме во 2-м Алейском проезде в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о возгорании поступила спасателям в 02:04. Площадь пожара на момент прибытия подразделений составляла 50 квадратных метров.

"В результате пожара в одной из квартир от огня пострадали крыша и стены дома, вещи и мебель. Во время тушения пожара специалистами МЧС России был обнаружен погибший мужчина", – добавили в ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники, 16 человек. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.