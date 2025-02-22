Мужчина погиб при пожаре в селе под Барнаулом

Огонь потушили на площади около 170 "квадратов"

22 февраля 2025, 09:47, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина погиб при пожаре в частном доме и надворных постройках в селе Рассказиха Первомайского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился 21 февраля.

"В результате пожара надворные постройки и кровля дома уничтожены, повреждены стены дома и личные вещи. Площадь горения составила около 170 кв. м. При тушении пожара специалистами МЧС России обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего за 21 февраля в крае ликвидировали 12 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре возгорания.