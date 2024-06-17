Мужчина погиб при сплаве по горной реке в Алтайском крае

Тело искала поисковая группа из 14 человек

17 июня 2024, 15:30, ИА Амител

Река Песчаная / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае при сплаве по горной реке Песчаной погиб мужчина, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился днем 16 июня, когда незарегистрированная туристическая группа из четверых человек сплавлялась на катамаране от села Куяган.

"Проходя сложный участок маршрута около 11 часов местного времени на 15 км от поселка Красный Городок вверх по течению за борт выпал мужчина 1958 года рождения", – рассказал замначальника отряда – начальник пожарно-спасательной части № 46 в Белокурихе Роман Захарьев.

После продолжительных поисков пострадавшего его тело нашли в восьми километрах вверх по течению от поселка Красный Городок Смоленского района.

В составе поисковой группы было 14 человек, пять единиц высокопроходимой техники и моторная лодка. Поиск осложнялся гористым рельефом, отсутствием дороги и подъездных путей.