Мужчина получил ожоги рук во время пожара в алтайском селе

Пострадавшего госпитализировали

17 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

Мужчина серьезно пострадал во время пожара в селе Васильчуки Ключевского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

На месте происшествия работали пять специалистов на двух автоцистернах. Возгорание потушили на площади около 50 "квадратов".

"В результате пожара в частном жилом доме травмирован мужчина, получил ожоги рук и был госпитализирован. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло короткое замыкание электропроводки на веранде", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле на улице Новосибирской спасатели эвакуировали пятерых человек из многоэтажки из-за пожара на балконе.