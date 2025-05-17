Мужчина получил ожоги рук во время пожара в алтайском селе
Пострадавшего госпитализировали
17 мая 2025, 22:30, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray
Мужчина серьезно пострадал во время пожара в селе Васильчуки Ключевского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
На месте происшествия работали пять специалистов на двух автоцистернах. Возгорание потушили на площади около 50 "квадратов".
"В результате пожара в частном жилом доме травмирован мужчина, получил ожоги рук и был госпитализирован. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло короткое замыкание электропроводки на веранде", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле на улице Новосибирской спасатели эвакуировали пятерых человек из многоэтажки из-за пожара на балконе.
23:40:00 17-05-2025
Охренеть. Во время пожара ожог. Да еще руки