Мужчина пострадал при пожаре в Славгороде

В качестве предположительной причины происшествия называют неосторожность при курении

25 июня 2024, 11:32, ИА Амител

Эвакуация пострадавшего / Фото: МСЧ Алтайского края

Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме на улице Титова в Славгороде, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание потушили на площади четыре квадратных метра.

"Из дома эвакуированы восемь человек. При пожаре травмирован мужчина, госпитализирован в Центральную городскую больницу", – говорится в сообщении.

Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.