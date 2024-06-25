Мужчина пострадал при пожаре в Славгороде
В качестве предположительной причины происшествия называют неосторожность при курении
25 июня 2024, 11:32, ИА Амител
Эвакуация пострадавшего / Фото: МСЧ Алтайского края
Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме на улице Титова в Славгороде, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание потушили на площади четыре квадратных метра.
"Из дома эвакуированы восемь человек. При пожаре травмирован мужчина, госпитализирован в Центральную городскую больницу", – говорится в сообщении.
Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.
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