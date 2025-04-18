Мужчина пострадал в ДТП, которое устроил барнаулец без прав на чужом авто

Авария произошла днем на улице Садовой, в районе дома № 2

18 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

30-летний водитель за рулем Toyota Tercel с признаками опьянения наехал на препятствие в Барнауле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла днем на улице Садовой, в районе дома № 2. Установлено, что мужчина без прав двигался по улице Садовой от Змеиногорского тракта в сторону улицы Центральной и допустил наезд на препятствие.

"В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, не госпитализирован. Пассажир – мужчина 1957 года рождения с телесными повреждениями госпитализирован в городскую больницу № 1", – заявили в ГАИ.

В отношении водителя составили административный протокол об отказе от медосвидетельствования. Автомобиль вернули собственнику.