Мужчина пострадал в ДТП с автомобилем ДПС в Барнауле
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова
23 июля 2023, 10:35, ИА Амител
Авария с участием служебного автомобиля ДПС произошла в центре Барнаула утром 23 июля. В происшествии пострадал сотрудник правоохранительных органов.
Столкновение случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем Renault Sandero при проезде перекрестка он не уступил дорогу Skoda Octavia, "имеющему цветографическую раскраску, движущемуся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".
В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля ДПС получил травмы, госпитализация ему не потребовалась. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
18:09:47 23-07-2023
Полицейские зная своё привилегированное положение гоняют через перекрестки не притормаживая. Отсюда участившиеся случаи аварий с их участием.
09:09:38 24-07-2023
Гость (18:09:47 23-07-2023) Полицейские зная своё привилегированное положение гоняют чер... Может водятлам надо научится уступать дорогу спецмашинам с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами? А то как не посмотришь, какой-нибудь умник с лишней хромосомой едет посреди дороги, не пропуская скорую помощь, все уже к обочине свернули, а он король и весь мир подождет.
13:36:12 24-07-2023
ыть (09:09:38 24-07-2023) Может водятлам надо научится уступать дорогу спецмашинам с в... а при каком тут скорая? речь о полиции,да они имеют преимущество при условии,что их пропускают. а вот имеет ли техническую возможность их пропустить,им плевать. и еще вопрос:куда это дпс так спешили?проголодались,за шаурмой летели?