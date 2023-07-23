Мужчина пострадал в ДТП с автомобилем ДПС в Барнауле

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова

23 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Авария с участием служебного автомобиля ДПС произошла в центре Барнаула утром 23 июля. В происшествии пострадал сотрудник правоохранительных органов.

Столкновение случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем Renault Sandero при проезде перекрестка он не уступил дорогу Skoda Octavia, "имеющему цветографическую раскраску, движущемуся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".

В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля ДПС получил травмы, госпитализация ему не потребовалась. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.