Мужчина пострадал в серьезной аварии с грузовиком в Новоалтайске

Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке

20 апреля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Мужчина пострадал в серьёзной аварии с грузовиком на улице Переездной в Новоалтайске. Об этом сообщает городская ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Isuzu Elf, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Klan, который ехал со стороны краевой столицы в направлении Новоалтайска.

Травмы получил 63-летний пассажир легковушки. Потребовалась ли ему госпитализация – неизвестно.