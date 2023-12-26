Мужчина пропал после того, как взял незнакомого попутчика в Алтайском крае

После поездки его никто не видел

26 декабря 2023, 20:35, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

64-летний житель Алтайского края пропал после того, как согласился подвезти незнакомого парня. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мужчина посадил незнакомца в свою "Ладу" и повез в сторону Республики Алтай от Троицкого. После этого его никто не видел.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, седые волосы, зелено-карие глаза.

Был одет: куртка цвета хаки, синие джинсы, черные сапоги, черная вязаная шапка.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 (ПСО "ЛизаАлерт").