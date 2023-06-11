Мужчина с психическим заболеванием пропал в Алтайском крае
Ранее он неоднократно уходил из дома
11 июня 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В селе Пятков Лог Алтайского края ушел из дома и пропал мужчина 1975 года рождения. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Приметы: рост 165-165 см, среднего телосложения, лысый, на ногах отсутствуют все пальцы.
Был одет: кепка камуфлированная цвета хаки, спортивная куртка черного цвета, футболка серого цвета, трико серого цвета, кроссовки синего цвета с белыми полосами.
Отмечается, что сельчанин страдает от психического заболевания. Ранее он уже уходил из дома.
19:52:16 11-06-2023
там перелески кругом и сопки, уже его волки съели. ну и отдельное "спасибо " за качество новости и фотки