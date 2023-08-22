Мужчина серьезно пострадал в ДТП в Бийском районе

Иномарка слетела с дороги в кювет — ее сильно смяло

22 августа 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: ССМП Бийска

Иномарка слетела с дороги в Бийском районе. Об этом сообщает пресс-служба ССМП Бийска во "ВКонтакте".

В результате аварии, которая произошла на федеральной трассе Р-256, пострадал 35-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии, с множественными травмами его доставили в ЦГБ Бийска.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия. Детали уточняются.

Напомним, что 22 августа серьезная авария с бензовозом произошла возле села Быстрянка Красногорского района Алтайского края. Как сообщили в ГИБДД, 31-летний водитель BMW 520i ехал в сторону Республики Алтай и при совершении обгона выехал на встречку, где и столкнулся с большегрузом. В результате происшествия погиб человек, еще двое пострадали.