НОВОСТИПроисшествия

Мужчина три недели насиловал и избивал жену, а потом отрубил руку на глазах у ребенка

Избивал кулаками, металлическим турником, табуреткой и другими предметами, а кисть отрубал молотком... получилось не сразу

31 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: phxere.com
Фото: phxere.com

В Пермском крае ревнивый мужчина три недели издевался над 28-летней женой, а потом обрил наголо и отрубил ей руку, пишет "КП-Пермь".

Муж не разрешал супруге общаться с подругами и родственниками, требовал моментально отвечать на звонки и сообщения, запрещал выходить из дома, пользоваться косметикой и красиво одеваться.

"Я не выдержала и переехала к маме. Он поджег ей дом. Никто не пострадал. Он начал шантажировать меня мамой. Говорил, если я не вернусь, он что-нибудь с ней сделает. И я поддалась и снова вернулась к нему", - рассказала женщина.

После этого мужчина подсел на наркотики. Перестал работать, деньги на новую дозу брал из детских пособий. Однажды подошел к жене и заявил, что отрубит ей руки.

Спустя месяц после угрозы мужчина отпустил супругу к маме на выходные, а когда она вернулась, начал на нее кричать. Потом схватил за волосы, избил, дал машинку для стрижки и приказал бриться наголо.

"Я ревела, вырывалась, молила перестать издеваться. Он пристегнул меня наручниками и остриг наголо", - рассказала женщина.

После мужчина надел боксерские перчатки и стал избивать жену, нанося удары по всему телу. Далее со словами "хочу, чтобы ты ходила со сломанным носом" около 15 раз ударил по переносице.

Издевательства продолжались три недели. Пристегнутой к кровати женщине ломали руки, ноги, ребра. Мужчина избивал ее кулаками, металлическим турником, табуреткой и другими предметами. Спать она могла только с разрешения.

Однажды мужчина вернулся домой с топором в пакете, женщина увидела его и спрятала. Тогда он сходил за молотком и большим ножом. Поставил табуретку и сказал жене положить на нее руки. Она отказалась, но супруг начал угрожать, что ударит молотком по голове и отрубит обе руки, пока она будет без сознания.

Мужчина восемь раз ударил молотком по кисти, но отделить от руки не получилось. Тогда он схватил ее и начал вырывать, а потом пытался отрезать ножом. В этот момент в комнату зашел пятилетний сын, от увиденного у него началась истерика.

После этого мужчина пристегнул жену к кровати. Сам же начал уборку: помыл нож, молоток, спрятал их, вытер везде кровь, собрал мусор, окровавленную одежду и все выбросил. Кисть завернул в пакет и решил выбросить ее помойку, чтобы врачи не смогли пришить. Он схватил сына и убежал, по пути вызвав скорую помощь и постучавшись к соседям.

Истекающую кровью женщину успели спасти - она была в полумертвом состоянии. Мужчину задержали на следующий день и отправили в СИЗО. Мальчика передали матери пострадавшей.

Фото: radio1.news

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НОВОСТИОбщество
Происшествия мужчины и женщины

Комментарии 8

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Но это же

13:45:13 31-08-2023

Зверь. Для таких не людей - смертная казнь.

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Гость

14:05:40 31-08-2023

Зачем такое вообще писать? Зачем нервировать народ? Переработать преступника на удобрения и забыть про него.

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Гость

15:27:17 31-08-2023

Гость (14:05:40 31-08-2023) Зачем такое вообще писать? Зачем нервировать народ? Перерабо... собакам с кормить

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Гость

14:06:45 31-08-2023

А наша добрая власть еще домашние побои в административку вывела. Издевайтесь сколько душе угодно, удовлетворяйте свои садистские наклонности.

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гость

14:10:21 31-08-2023

на сво полгода почалится и отпустят

  5 Нравится
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Гость

14:56:51 31-08-2023

гость (14:10:21 31-08-2023) на сво полгода почалится и отпустят... Скорее всего

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Эрг Ноор

14:33:18 31-08-2023

Один психопат,одна полная дура.Новость так новость.

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Гость

14:50:25 31-08-2023

Котолампа же

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