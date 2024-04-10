Мужчина уехал на рыбалку и утонул в Новосибирске
Предварительно, он выехал на лед и провалился
10 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Лед / Фото: pxhere.com/ru/photo/175014
В Новосибирске мужчина уехал на рыбалку и утонул. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Утром он поехал на Новосибирское водохранилище и не вернулся. На поиски отправились сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.
"По оперативным данным, он оставил на берегу автомобиль, на мотобуксировщике выехал на хрупкий лед водохранилища и провалился. Буксировщик утонул, а мужчина не смог выбраться из ледяной воды", – сказано в сообщении.
Тело погибшего передали следственно-оперативным органам.
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