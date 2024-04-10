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Мужчина уехал на рыбалку и утонул в Новосибирске

Предварительно, он выехал на лед и провалился

10 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Лед / Фото: pxhere.com/ru/photo/175014
Лед / Фото: pxhere.com/ru/photo/175014

В Новосибирске мужчина уехал на рыбалку и утонул. Об этом рассказали в региональном МЧС. 

Утром он поехал на Новосибирское водохранилище и не вернулся. На поиски отправились сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.

"По оперативным данным, он оставил на берегу автомобиль, на мотобуксировщике выехал на хрупкий лед водохранилища и провалился. Буксировщик утонул, а мужчина не смог выбраться из ледяной воды", – сказано в сообщении.

Тело погибшего передали следственно-оперативным органам.

Новосибирская область

Комментарии 4

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Гость

16:24:19 10-04-2024

Голод людей гонет на смерть?

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Гость

17:28:12 10-04-2024

Большого ума был человек. Премия Дарвина.

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Юс

21:05:26 10-04-2024

Утонул в Новосибирске?

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Гость

13:54:43 11-04-2024

На Новосибирском водохранилище рыба вся, 100%, заражена паразитами. Зачем её ловить? Чтобы выкинуть что ли?

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