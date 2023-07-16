Мужчина украл у гостеприимного барнаульца два фотоаппарата, водонагреватель и одежду
Ущерб составил 13 тысяч рублей
16 июля 2023, 09:45, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже из дома, сообщили в краевом ГУ МВД.
Накануне в пункт полиции "Южный" поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный сорвал деревоплиту с оконной рамы, проник в жилище и похитил два фотоаппарата, водонагреватель, куртку, джинсы и сумку. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.
Сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого 48-летнего барнаульца. Подозреваемый был недолго знаком с потерпевшим и был приглашен переночевать.
"Вернувшись вечером в жилище, потерпевший обнаружил, что окно повреждено, а из дома похищено имущество", – рассказали в полиции.
Задержанный признался в совершении преступления. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
13:05:43 17-07-2023
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