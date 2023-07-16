Мужчина украл у гостеприимного барнаульца два фотоаппарата, водонагреватель и одежду

Ущерб составил 13 тысяч рублей

16 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже из дома, сообщили в краевом ГУ МВД.

Накануне в пункт полиции "Южный" поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный сорвал деревоплиту с оконной рамы, проник в жилище и похитил два фотоаппарата, водонагреватель, куртку, джинсы и сумку. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

Сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого 48-летнего барнаульца. Подозреваемый был недолго знаком с потерпевшим и был приглашен переночевать.

"Вернувшись вечером в жилище, потерпевший обнаружил, что окно повреждено, а из дома похищено имущество", – рассказали в полиции.

Задержанный признался в совершении преступления. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.