Мужчина умер на борту самолета Москва – Самара

Борт пришлось экстренно сажать

29 сентября 2024, 13:55, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629948

В ходе полета из Москвы в Самару скончался 44-летний пассажир.

По информации, полученной от РЕН ТВ, из-за произошедшего инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Ульяновске. Известно, что мужчина летел вместе с супругой, сыном и внуком. В аэропорту ему стало плохо, но после оказания помощи он все же решил продолжить полет в Самару.

"44-летний мужчина вылетел из аэропорта Внуково вместе с супругой, сыном и внуком. В аэропорту ему стало плохо, но ему была оказана помощь. После улучшения самочувствия он решил продолжить полет в Самару. Однако во время полета пассажиру снова стало плохо. В самолете пытались оказать ему помощь, после чего судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Ульяновске", – сообщил источник.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердцем.