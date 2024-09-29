Мужчина умер на борту самолета Москва – Самара
Борт пришлось экстренно сажать
29 сентября 2024, 13:55, ИА Амител
В ходе полета из Москвы в Самару скончался 44-летний пассажир.
По информации, полученной от РЕН ТВ, из-за произошедшего инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Ульяновске. Известно, что мужчина летел вместе с супругой, сыном и внуком. В аэропорту ему стало плохо, но после оказания помощи он все же решил продолжить полет в Самару.
"44-летний мужчина вылетел из аэропорта Внуково вместе с супругой, сыном и внуком. В аэропорту ему стало плохо, но ему была оказана помощь. После улучшения самочувствия он решил продолжить полет в Самару. Однако во время полета пассажиру снова стало плохо. В самолете пытались оказать ему помощь, после чего судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Ульяновске", – сообщил источник.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердцем.
18:46:58 29-09-2024
Почему не госпитализировали ещё в аэропорту, понятно же он был в тяжёлом состоянии, виноваты врачи, можно было спасти человека.
22:14:39 29-09-2024
Гость (18:46:58 29-09-2024) Почему не госпитализировали ещё в аэропорту, понятно же он б... нет, если пациент подписывает ОТКАЗ от госпитализации , мы не имеем права его удерживать. выдали рекомендации и по анамнезу рассказали что может быть при смене давления и оттока жидкости. Пациент подписал ОТКАЗ от госпитализации
16:52:05 30-09-2024
жаль не сосед барабанщик а был бы так рад этому