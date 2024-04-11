Мужчина в Новосибирске прокалывает колеса припаркованным машинам
Объяснить поступок мужчины никто не может
11 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
Кадр из видео / Телеграм-канал "АСТ-54"
В Новосибирске неизвестный прокалывает колеса у припаркованных автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "АСТ-54".
По словам очевидцев, мужчина с ножом портил автомобили на улице Мясниковой. Что именно подтолкнуло его на этот поступок, неизвестно.
"В полицию поступило три сообщения о порче имущества во дворе дома на улице Мясниковой в Калининском районе. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние, а также всех обстоятельств произошедшего", – прокомментировали случившееся в МВД.
16:55:22 11-04-2024
У меня знакомый живёт в центре , машину ставит в гараж. Но подъехать к подъезду, чтобы разгрузится или загрузится невозможно. Только уезжают ночующие жоповозки, приезжают офисные жоповозки , вечером наоборот ...
18:52:42 11-04-2024
Гость (16:55:22 11-04-2024) У меня знакомый живёт в центре , машину ставит в гараж. Но ... Да! нужно решить вопрос с этими частными горожами в центре города!!! Давно уже пора! Столько места занимают!? А ведь на этом месте можно припарковать 2 - 3 машины!...?
21:48:56 11-04-2024
Гость (18:52:42 11-04-2024) Да! нужно решить вопрос с этими частными горожами в центре г... Я разве писал что у знакомого частный гараж во дворе? У него гаражный кооператив и даже не во дворе. Но к своему подъезду он подъехать не может.
22:49:53 11-04-2024
Гость (21:48:56 11-04-2024) Я разве писал что у знакомого частный гараж во дворе? У него... Тема не раскрыта, почему не можно во дворе встать. Я на пятитонниках грузовиках , в такие задницы выруливал, элитные дома. Квартирные переезды, доставки.
22:51:52 11-04-2024
Гость (18:52:42 11-04-2024) Да! нужно решить вопрос с этими частными горожами в центре г... Горожами. ) какое проверочное слово? Горож?)
18:53:56 11-04-2024
Опять вооруженный ножами Новосибирск!? Они там ножные маньяки!
19:48:02 11-04-2024
Гость (18:53:56 11-04-2024) Опять вооруженный ножами Новосибирск!? Они там ножные маньяк... Ножевые, двоечник. Ножные от слова нога получаются, а не от слова нож
23:02:05 11-04-2024
Гость (19:48:02 11-04-2024) Ножевые, двоечник. Ножные от слова нога получаются, а не от ... Долго придумывал и придумал :-)
07:26:07 12-04-2024
Гость (23:02:05 11-04-2024) Долго придумывал и придумал :-)... Ножные ванны, но ножевые раны. Проверяй, грамотей мамкин.
10:48:29 12-04-2024
Эх, нам бы такого, с ножиком...