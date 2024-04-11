Мужчина в Новосибирске прокалывает колеса припаркованным машинам

Объяснить поступок мужчины никто не может

11 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Кадр из видео / Телеграм-канал "АСТ-54"

В Новосибирске неизвестный прокалывает колеса у припаркованных автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "АСТ-54".

По словам очевидцев, мужчина с ножом портил автомобили на улице Мясниковой. Что именно подтолкнуло его на этот поступок, неизвестно.