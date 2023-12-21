Мужчина застрелил несколько человек в университете Праги

По предварительным данным, после стрельбы преступник покончил с собой

21 декабря 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчина открыл стрельбу в пражском университете на площади Яна Палаха. Об этом сообщают местные СМИ.

Есть сведения о трех убитых и десятках пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая из окон, чтобы спастись от преступника.

Полиция пока не предоставляет официальной информации по числу погибших и пострадавших.

После стрельбы преступник свел счеты с жизнью. Его мотивы устанавливаются.

Глава МВД Чехии уже заявил, что злоумышленник действовал в одиночку.