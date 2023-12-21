Мужчина застрелил несколько человек в университете Праги
По предварительным данным, после стрельбы преступник покончил с собой
21 декабря 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мужчина открыл стрельбу в пражском университете на площади Яна Палаха. Об этом сообщают местные СМИ.
Есть сведения о трех убитых и десятках пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая из окон, чтобы спастись от преступника.
Полиция пока не предоставляет официальной информации по числу погибших и пострадавших.
После стрельбы преступник свел счеты с жизнью. Его мотивы устанавливаются.
Глава МВД Чехии уже заявил, что злоумышленник действовал в одиночку.
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