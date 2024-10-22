Мужчине, угрожавшему отрезать язык учителю, вынесли приговор

Суд также запретил осужденному посещать детские учреждения

22 октября 2024, 22:59, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Металлургический районный суд Челябинска огласил приговор Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык школьному учителю. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ, он получил ограничение свободы на десять месяцев.

Суд также запретил мужчине посещать детские учреждения. Панченков признал свою вину и извинился перед преподавателем еще раз. Дело рассматривали в упрощенном порядке.

Напомним, что конфликт произошел в сентябре. Тогда Панченков вместе с другом пришел для выяснения обстоятельств замечания, которое сделали его ребенку. Разговор попал на камеру одного из учеников: в нем Панченков использовал неподобающие выражения. Учительница после ссоры попала в больницу.

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство, а суд приговорил его к аресту на 14 суток. Однако позднее горожанина привлекли к уголовной ответственности.