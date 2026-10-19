Мужчину госпитализировали после крупного ночного пожара в Барнауле

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем

19 октября 2026, 11:46, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Сарай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Крупный пожар произошел ночью 18 октября в Барнауле. На улице 80-й Гвардейской Дивизии загорелись неэксплуатируемые сараи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных огонь уже распространился по строениям и мог перекинуться на расположенные рядом здания. Общая площадь возгорания достигла около 300 квадратных метров.

Во время пожара пострадал мужчина: он получил ожоги и был доставлен в городскую больницу.

К тушению привлекли 32 человека и девять единиц техники.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.