Мужчину госпитализировали после крупного ночного пожара в Барнауле
Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем
19 октября 2026, 11:46, ИА Амител
Пожарные / Пожар / Сарай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Крупный пожар произошел ночью 18 октября в Барнауле. На улице 80-й Гвардейской Дивизии загорелись неэксплуатируемые сараи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первых пожарных огонь уже распространился по строениям и мог перекинуться на расположенные рядом здания. Общая площадь возгорания достигла около 300 квадратных метров.
Во время пожара пострадал мужчина: он получил ожоги и был доставлен в городскую больницу.
К тушению привлекли 32 человека и девять единиц техники.
По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
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