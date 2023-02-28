А скоро такой особенный день будет и для женщин

28 февраля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: ТРЦ "Арена"

Торгово-развлекательный центр "Арена" совместно с welness-клубом премиум класса Golg Start на минувших выходных провели "Самый лучший день" – спортивный турнир среди мужчин. Поводом для события стал главный февральский праздник День защитника Отечества.

Мужчины соревновались в беге, в прыжках, отжимании, подтягивании на турнике и в силе пресса. И все получили призы, а победитель забрал главный трофей – абонемент на три месяца в Golg Start.

Партнёрами мероприятия также стали магазины и отделы ТРЦ "Арена":

Outletium, магазин-аутлет;

"Пеплос", магазин для мужчин и маленьких джентльменов;

"Юничел", магазин обуви;

Complexoff.net, пространство для взрослых;

"Зеркальный лабиринт";

"Белый кролик", магазин бытовой химии на розлив;

"Арсенал", тир.

А уже 11 марта 2023 года "Самый лучший день" смогут подарить себе девушки. "Арена" и Golg Start приглашают на день отдыха и заботы о себе, в который войдёт занятие по йоге, сессия с коучем и отдых в SPA зоне wellness-клуба. Каждая участница сможет взять с собой близкого человека: маму, сестру или подругу.

"Чтобы стать участником нужно отправить заявку, а 9 марта мы случайным образом выберем из всех заявок 6 пар (12 человек). Каждое участие будет подтверждено звонком", – рассказала организатор события Татьяна Бондарева.

К участию допускаются девушки в возрасте от 18 лет.

Wellness Club Gold Start – это новое поколение клубов PREMIUM-класса с тренажёрами нового поколения и роскошной СПА-зоной. Помимо идеально подобранных программ и оборудования, особое внимание уделяется концепции здорового образа жизни. ТРЦ "Арена" (ООО "Феникс")

Барнаул, Павловский тракт, 188

trcarena.ru

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