Мужик с хитрецой или рубаха-парень? Спецвыпуск "Переговорки" о Василии Шукшине

Вроде бы все известно о жизни Василия Макаровича, но биографы до сих пор по-разному рассказывают о его судьбе

29 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Василий Шукшин / Кадр из фильма "Калина красная"

95 лет со дня рождения известного режиссера и писателя Василия Шукшина отмечали в Алтайском крае на прошлой неделе. 27 июля завершился всероссийский фестиваль "Шукшинские дни". В Алтайский край приезжали знаменитые актеры, режиссеры и литераторы. Кто-то отзывался о Василии Макаровиче как об "открытом деревенском парне", а кто-то называл "мужиком с хитрецой и характером".

Каким был наш земляк на самом деле и почему биографы по-разному рассказывают о его жизни – этому вопросу посвящены сразу два выпуска "Переговорки" на amic.ru.

Съемочная группа побывала в Сростках, в музее Василия Шукшина, где его директор рассказала о тайнах вырезанных кадров с жителями Сросток и о памятнике, который никому не показывали, пока была жива мама Василия Макаровича. Смотрите этот выпуск сегодня, 29 июля.

А 30 июля на портале amic.ru выйдет вторая часть. Гость "Переговорки", автор книги "Василий Макарович" Михаил Гундарин расскажет неизвестные факты из биографии писателя и режиссера, которые выяснил во время исследования его биографии.