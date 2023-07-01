Основатель рок-группы "Аквариум" стал иноагентом
Реестр пополнился ещё несколькими персонами
01 июля 2023, 08:31, ИА Амител
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщили на сайте ведомства.
Решение объяснили тем, что музыкант "осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине", а также "выступал против специальной военной операции на Украине" и "получал поддержку от иностранных источников".
Статус иноагента также получили журналисты Андрей Караулов, Андрей Морев и Алексей Горпинченко, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, экс-депутат Госдумы Михаил Тимонов, организация "Англо-американская школа Москвы", издания Sota. vision и "Бумага".
Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
08:39:23 01-07-2023
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10:48:29 01-07-2023
Придётся в кремле стены выше надстраивать, кругом иностранные агенты.
12:27:53 01-07-2023
после того как этот старый заумник собрал для ВСУ кругленькую сумму, тогда уже нужно было это объявлять!