Основатель рок-группы "Аквариум" стал иноагентом

Реестр пополнился ещё несколькими персонами

01 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщили на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что музыкант "осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине", а также "выступал против специальной военной операции на Украине" и "получал поддержку от иностранных источников".

Статус иноагента также получили журналисты Андрей Караулов, Андрей Морев и Алексей Горпинченко, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, экс-депутат Госдумы Михаил Тимонов, организация "Англо-американская школа Москвы", издания Sota. vision и "Бумага".

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".