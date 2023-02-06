Музыкант Слава Марлоу заявил, что собирается переехать на Алтай

По его словам, в этом регионе можно "перевыкупить" ценности и заняться духовным развитием

06 февраля 2023, 07:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский музыкант и продюсер Слава Марлоу рассказал о том, что собирается переехать на Алтай, если его карьера закончится.

Исполнитель отметил, что он очень тщательно следит за своим здоровьем и собирается усердно работать до 30 лет, чтобы после не нуждаться в деньгах. После достижения этого возраста он планирует завести семью.