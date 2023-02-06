Музыкант Слава Марлоу заявил, что собирается переехать на Алтай
По его словам, в этом регионе можно "перевыкупить" ценности и заняться духовным развитием
06 февраля 2023, 07:56, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский музыкант и продюсер Слава Марлоу рассказал о том, что собирается переехать на Алтай, если его карьера закончится.
Исполнитель отметил, что он очень тщательно следит за своим здоровьем и собирается усердно работать до 30 лет, чтобы после не нуждаться в деньгах. После достижения этого возраста он планирует завести семью.
"Если моя карьера закончится, я буду жить на Алтае. У меня был такой страх потерять карьеру и деньги. Мне кажется, что на Алтае происходит перевыкуп себя и своих ценностей, духовное развитие", – сказал Марлоу в интервью VSRAP.
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