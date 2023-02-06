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Музыкант Слава Марлоу заявил, что собирается переехать на Алтай

По его словам, в этом регионе можно "перевыкупить" ценности и заняться духовным развитием

06 февраля 2023, 07:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский музыкант и продюсер Слава Марлоу рассказал о том, что собирается переехать на Алтай, если его карьера закончится.

Исполнитель отметил, что он очень тщательно следит за своим здоровьем и собирается усердно работать до 30 лет, чтобы после не нуждаться в деньгах. После достижения этого возраста он планирует завести семью.

"Если моя карьера закончится, я буду жить на Алтае. У меня был такой страх потерять карьеру и деньги. Мне кажется, что на Алтае происходит перевыкуп себя и своих ценностей, духовное развитие", – сказал Марлоу в интервью VSRAP.

 

Комментарии 10

  • Вот вадость-то. А кто он?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • не надо это на алтай пускать!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ну Гости... тут человек, кумир современной молодежи, вашим регионом восхищается и говорит, что тут у него происходит переосмысление ценностей и духовное развитие. Стремится к лучшему и показывает такой пример своим слушателям. А вы так неприветливо встречаете... Как будто у вас этого самого переосмысления ценностей и духовного развития не произошло.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Марлоу - кумир современной молодёжи, это как Серебкина - российская певица. Господи, спаси Алтай от таких кумиров и певиц и пустозвонов, пытающихся позиционировать их действия, как новость дня.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Да никуда не собрался, будет у кормушки пока ноги держат.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • перевыкупил, это что за моральное страдание такое или так теперь смена сексуальной ориентации называется?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • 23 года малышу - думаю в Израиль или Германию сбежит . Сто раз передумать успеет - Например на СВО поедет.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Работать до 30 лет, а потом жить и не в чём не нуждаться. Люди до самой смерти ишачат, а этот до 30 лет собрался поработать. Тунеядец! За 101й километр его!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Люди до самой смерти ишачат, **** Больше всех в колхозе пахала лошадь, но так и не стала директором колхоза.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • На самом деле этот юный ЗаСРаК (заслуженный работник культуры) совершенно прав. что на Алтае происходит перевыкуп себя и своих ценностей, духовное развитие... особенно это заметно на зоне в Рубцовске :)))
    06 февраля, Гость   Ответить
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