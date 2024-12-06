Музыкантов из Алтайского края бесплатно научат сочинять хиты
Обучение пройдет на онлайн-платформе "Поколение М"
06 декабря 2024, 15:10, ИА Амител
МТС дарит шанс музыкантам Алтайского края заявить о себе на всероссийской арене. Второй поток бесплатного образовательного курса "Первый трек" стартует на онлайн-платформе "Поколение М", открывая двери в мир профессиональной музыки.
Курс, разработанный при участии звезд российской сцены, станет настоящим путеводителем для начинающих авторов и исполнителей. Преподаватели – популярная группа IOWA* и артисты МТС Лейбла, коллективы Jane Air* и Settlers* – поделятся бесценным опытом и научат, как создавать музыкальные треки в домашних условиях.
Участники узнают, откуда черпать вдохновение для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки звука и как развивать навыки, необходимые для успеха в конкурентной музыкальной индустрии. "Первый трек" не ограничивается рамками конкретного жанра, приветствуя музыкантов всех стилей и направлений.
В конце программы каждый участник представит свой авторский трек, который оценит жюри. Трое победителей смогут заключить контракты с МТС Лейблом.
"В Алтайском крае живет много талантливой молодежи, которая активно принимает участие в городских и краевых музыкальных фестивалях. Обучение на курсе "Первый трек" и последующий кастинг в МТС Лейбл позволит им проявить себя на федеральном уровне, а также пообщаться с профессионалами из индустрии и единомышленниками из разных уголков России", – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Счастливых обладателей контрактов ждет запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений, а также всесторонняя поддержка от профессионалов.
*IOWA ("АЙОВА"); Jane Air ("Джейн Эйр"); Settlers ("Сеттлерс")
15:16:48 06-12-2024
Нельзя научить сочинять хоть стихи,хоть романы,хоть музыку.У меня друг композитор. Знаю из первоисточника.
15:17:41 06-12-2024
што это за великовозрастные клоуны?
16:53:46 06-12-2024
Бесплатно. За счёт абонентов МТС.
08:37:46 07-12-2024
Что это за чуждые нам "АЙОВА"; Jane Air ("Джейн Эйр"); Settlers ("Сеттлерс")? Почему не Тагил, Анна Каренина и Сеятель?
12:42:06 07-12-2024
Заодно художников писать шедевры...