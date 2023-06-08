Музыкантов на День ВМФ в Петербурге ищут по списку требований

Для каждого лота написаны подробные пункты

08 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На сайте госзакупок опубликовали техзадание на концерт ко Дню Военно-морского флота. На требования к музыкантам обратила внимание "Фонтанка".

Первый лот: российская группа, в которой не менее трех человек. Опыт выступлений не менее 20 лет. С элементами авторской песни. Лидер группы должен записать не менее 14 альбомов, а также иметь премии.

Второй лот: команда из Санкт-Петербурга с опытом выступлений не меньше 20 лет. В творчестве должны быть элементы "латины/афро/этнической музыки".

Третий лот: группа с опытом не менее 30 лет. Солист не менее чем с десятью альбомами и десятью клипами. Также лидер группы должен иметь опыт съемок в кино.



Учитывая то, что конкретные группы не называются, издание предложило погадать, о ком идет речь.