Музыкантов на День ВМФ в Петербурге ищут по списку требований
Для каждого лота написаны подробные пункты
08 июня 2023, 23:10, ИА Амител
На сайте госзакупок опубликовали техзадание на концерт ко Дню Военно-морского флота. На требования к музыкантам обратила внимание "Фонтанка".
Первый лот: российская группа, в которой не менее трех человек. Опыт выступлений не менее 20 лет. С элементами авторской песни. Лидер группы должен записать не менее 14 альбомов, а также иметь премии.
Второй лот: команда из Санкт-Петербурга с опытом выступлений не меньше 20 лет. В творчестве должны быть элементы "латины/афро/этнической музыки".
Третий лот: группа с опытом не менее 30 лет. Солист не менее чем с десятью альбомами и десятью клипами. Также лидер группы должен иметь опыт съемок в кино.
Учитывая то, что конкретные группы не называются, издание предложило погадать, о ком идет речь.
23:22:53 08-06-2023
А газманов с шаманом не катят?
08:04:45 09-06-2023
Гость (23:22:53 08-06-2023) А газманов с шаманом не катят?... так это они поди и есть , под них техзадание на аукцион и сделали )))
09:04:47 09-06-2023
элементарно: 1 лот это Аквариум, второй лот - Агутин (прописку правда не знаю, но это не критично), ну а третий - это Машина времени