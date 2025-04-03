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МВД: мошенники оформляют кредиты на россиян под предлогом работы в массовке

Сначала идут комплименты, а после жертвы обнаруживают, что должны банкам

03 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки оформляли кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники размещали объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-площадках, предлагая гражданам принять участие в съемках актером массовки. Заинтересованные в этом приходили на собеседование, где аферисты делали им комплименты и убеждали стать моделями.

С теми, кто согласился, подписывали договор и дополнительное соглашение. В действительности это были документы на оформление кредита – от 50 до 150 тысяч рублей. Полученные денежные средства сразу же поступали на счет фирмы.

Мошенники

Комментарии 4

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Гость

11:18:53 03-04-2025

И банки тут непричем?..)

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23432424

11:37:07 03-04-2025

Самозапрет на кредиты спасёт начинающих актёров жанра ХХХ( Хочешь Хорошо Художествовать ).

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Гость

11:47:16 03-04-2025

23432424 (11:37:07 03-04-2025) Самозапрет на кредиты спасёт начинающих актёров жанра ХХХ( Х... Хорошо сказано))))) Прям в точку. Респект

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Гость

15:47:07 03-04-2025

Барнаул - одна сплошная массовка.

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