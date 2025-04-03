МВД: мошенники оформляют кредиты на россиян под предлогом работы в массовке
Сначала идут комплименты, а после жертвы обнаруживают, что должны банкам
03 апреля 2025, 11:15, ИА Амител
Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки оформляли кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники размещали объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-площадках, предлагая гражданам принять участие в съемках актером массовки. Заинтересованные в этом приходили на собеседование, где аферисты делали им комплименты и убеждали стать моделями.
С теми, кто согласился, подписывали договор и дополнительное соглашение. В действительности это были документы на оформление кредита – от 50 до 150 тысяч рублей. Полученные денежные средства сразу же поступали на счет фирмы.
11:18:53 03-04-2025
И банки тут непричем?..)
11:37:07 03-04-2025
Самозапрет на кредиты спасёт начинающих актёров жанра ХХХ( Хочешь Хорошо Художествовать ).
11:47:16 03-04-2025
23432424 (11:37:07 03-04-2025) Самозапрет на кредиты спасёт начинающих актёров жанра ХХХ( Х... Хорошо сказано))))) Прям в точку. Респект
15:47:07 03-04-2025
Барнаул - одна сплошная массовка.