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МВД начало проверку из-за обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны в Москве

Ее обнаружил работник коммунальной службы, который обратился в правоохранительные 26 февраля

27 февраля 2024, 21:05, ИА Амител

Видеокамера / Фото: unsplash.com
Видеокамера / Фото: unsplash.com

Министерство внутренних дел России проводит доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания Минобороны РФ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников агентства, камера была установлена на штатив и оснащена антенной. Ее обнаружил работник коммунальной службы, который обратился в полицию 26 февраля.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, с какой целью камеру установили и что снимали на нее. О найденном оборудовании уже доложили управлению ФСБ России по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.

Москва Происшествия Минобороны

Комментарии 4

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Гость

06:12:35 28-02-2024

2 года простояла? Коммунальщиков к награде

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Гость

08:36:41 28-02-2024

Работнику надо было сразу обратиться в ФСБ.Там более опытные товарищи.

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Гость

08:50:28 28-02-2024

Гость (08:36:41 28-02-2024) Работнику надо было сразу обратиться в ФСБ.Там более опытные... А что не ФСО, там ещё поопытней,

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Гость

09:39:01 28-02-2024

Гость (08:50:28 28-02-2024) А что не ФСО, там ещё поопытней, ... Может коммунальщик не совсем грамотный попался.

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