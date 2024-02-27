МВД начало проверку из-за обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны в Москве
Ее обнаружил работник коммунальной службы, который обратился в правоохранительные 26 февраля
27 февраля 2024, 21:05, ИА Амител
Министерство внутренних дел России проводит доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания Минобороны РФ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседников агентства, камера была установлена на штатив и оснащена антенной. Ее обнаружил работник коммунальной службы, который обратился в полицию 26 февраля.
Сейчас специалисты пытаются выяснить, с какой целью камеру установили и что снимали на нее. О найденном оборудовании уже доложили управлению ФСБ России по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.
06:12:35 28-02-2024
2 года простояла? Коммунальщиков к награде
08:36:41 28-02-2024
Работнику надо было сразу обратиться в ФСБ.Там более опытные товарищи.
08:50:28 28-02-2024
Гость (08:36:41 28-02-2024) Работнику надо было сразу обратиться в ФСБ.Там более опытные... А что не ФСО, там ещё поопытней,
09:39:01 28-02-2024
Гость (08:50:28 28-02-2024) А что не ФСО, там ещё поопытней, ... Может коммунальщик не совсем грамотный попался.