МВД опубликовало кадры допроса подозреваемой в причастности к убийству Татарского
Журналисты тем временем назвали человека, который мог быть вербовщиком Треповой
03 апреля 2023, 20:26, ИА Амител
МВД России опубликовало видео задержания женщины, предположительно, причастной к взрыву в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Как сообщает "МВД Медиа", в настоящее время с Дарьей Треповой проводятся процессуальные действия.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что работа по раскрытию данного преступления находится на контроле у руководства министерства.
На видео сама девушка говорит, что задержана за "пребывание на месте убийства Владлена Татарского", а рассказать, кто ей передал посылку, она готова лишь попозже.
Telegram-канал Shot тем временем со ссылкой на источник сообщает, что завербовал её журналист Роман Попков, который был лидером московского отделения Национал-большевистской партии (признана экстремистской в России). В 2008 году был приговорён к двум годам и трём месяцам тюрьмы. В 2020 году он просидел 15 суток в СИЗО в Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста.
07:19:22 04-04-2023
Национал-большевистской партии --- большевики за бандеровцев, какой неожиданный союз
07:21:19 04-04-2023
Национал-большевистской --- А партия Гитлера называлась национал-социалистическая рабочая партия. тоже за бандеровцев была
07:36:56 04-04-2023
Бедная девушка, на пожизненное может попасть
07:37:09 04-04-2023
Сегодня по евроньюс про это тоже был сюжет.Её лицо почему-то замазали,показали фото убитого ею военкора Владлена Татарского.А вот про 32 раненых взрывом и находящихся в больницах почему-то молчок.Почему-то засунули в одно место язычок.Европа-с.Нам не понять.
07:44:07 04-04-2023
Она бредит.Национал-большевики (лимоновцы) с самого начала событий на Донбассе воевали там на стороне русских против бандеровцев.
08:53:07 04-04-2023
на пожизненное может попасть -- от итогов зависит
09:08:54 04-04-2023
от итогов зависит -- при неблагоприятных итогах могут выпустить и выплатить компенсацию?
09:23:41 04-04-2023
Гость, при неблагоприятных итогах могут и в башку стрельнуть.
09:28:39 04-04-2023
при неблагоприятных итогах могут и в башку стрельнуть -- ну так от итогов и зависит, кто кому. Она будет надеяться на свои итоги
09:29:24 04-04-2023
Шипилявая овца....
09:41:31 04-04-2023
Она и подобные знают на , что идут это намеренное действие . За смерть от этого только смерть в наказание. Но о чём говорить а гуманизм , а перевоспитание , кормить их на налоги от тех же пострадавших. Это гуманизм?
10:26:12 04-04-2023
Может правозащитники подключатся
10:33:07 04-04-2023
Нужно вернуть смертную казнь и к стенке ее поставить. Чтобы другим подобным урок был наглядный.
11:23:52 04-04-2023
Думаю, она сейчас сотрудничает