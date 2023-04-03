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МВД опубликовало кадры допроса подозреваемой в причастности к убийству Татарского

Журналисты тем временем назвали человека, который мог быть вербовщиком Треповой

03 апреля 2023, 20:26, ИА Амител

МВД России опубликовало видео задержания женщины, предположительно, причастной к взрыву в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Как сообщает "МВД Медиа", в настоящее время с Дарьей Треповой проводятся процессуальные действия.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что работа по раскрытию данного преступления находится на контроле у руководства министерства.

На видео сама девушка говорит, что задержана за "пребывание на месте убийства Владлена Татарского", а рассказать, кто ей передал посылку, она готова лишь попозже.

Telegram-канал Shot тем временем со ссылкой на источник сообщает, что завербовал её журналист Роман Попков, который был лидером московского отделения Национал-большевистской партии (признана экстремистской в России). В 2008 году был приговорён к двум годам и трём месяцам тюрьмы. В 2020 году он просидел 15 суток в СИЗО в Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста.

Читайте также в сюжете: Гибель военкора Владлена Татарского

Комментарии 14

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Гость

07:19:22 04-04-2023

Национал-большевистской партии --- большевики за бандеровцев, какой неожиданный союз

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Гость

07:21:19 04-04-2023

Национал-большевистской --- А партия Гитлера называлась национал-социалистическая рабочая партия. тоже за бандеровцев была

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Гость

07:36:56 04-04-2023

Бедная девушка, на пожизненное может попасть

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Гость

07:37:09 04-04-2023

Сегодня по евроньюс про это тоже был сюжет.Её лицо почему-то замазали,показали фото убитого ею военкора Владлена Татарского.А вот про 32 раненых взрывом и находящихся в больницах почему-то молчок.Почему-то засунули в одно место язычок.Европа-с.Нам не понять.

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Гость

07:44:07 04-04-2023

Она бредит.Национал-большевики (лимоновцы) с самого начала событий на Донбассе воевали там на стороне русских против бандеровцев.

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Гость

08:53:07 04-04-2023

на пожизненное может попасть -- от итогов зависит

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Гость

09:08:54 04-04-2023

от итогов зависит -- при неблагоприятных итогах могут выпустить и выплатить компенсацию?

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Гость

09:23:41 04-04-2023

Гость, при неблагоприятных итогах могут и в башку стрельнуть.

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Гость

09:28:39 04-04-2023

при неблагоприятных итогах могут и в башку стрельнуть -- ну так от итогов и зависит, кто кому. Она будет надеяться на свои итоги

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Гость

09:29:24 04-04-2023

Шипилявая овца....

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Гость

09:41:31 04-04-2023

Она и подобные знают на , что идут это намеренное действие . За смерть от этого только смерть в наказание. Но о чём говорить а гуманизм , а перевоспитание , кормить их на налоги от тех же пострадавших. Это гуманизм?

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Гость

10:26:12 04-04-2023

Может правозащитники подключатся

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Гость

10:33:07 04-04-2023

Нужно вернуть смертную казнь и к стенке ее поставить. Чтобы другим подобным урок был наглядный.

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Гость

11:23:52 04-04-2023

Думаю, она сейчас сотрудничает

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