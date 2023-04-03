МВД опубликовало кадры допроса подозреваемой в причастности к убийству Татарского

Журналисты тем временем назвали человека, который мог быть вербовщиком Треповой

03 апреля 2023, 20:26, ИА Амител

МВД России опубликовало видео задержания женщины, предположительно, причастной к взрыву в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Как сообщает "МВД Медиа", в настоящее время с Дарьей Треповой проводятся процессуальные действия.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что работа по раскрытию данного преступления находится на контроле у руководства министерства.

На видео сама девушка говорит, что задержана за "пребывание на месте убийства Владлена Татарского", а рассказать, кто ей передал посылку, она готова лишь попозже.

Telegram-канал Shot тем временем со ссылкой на источник сообщает, что завербовал её журналист Роман Попков, который был лидером московского отделения Национал-большевистской партии (признана экстремистской в России). В 2008 году был приговорён к двум годам и трём месяцам тюрьмы. В 2020 году он просидел 15 суток в СИЗО в Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста.