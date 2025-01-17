МВД предупредило о новой схеме мошенничества

Для правдоподобности они используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера

17 января 2025, 18:55, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Мошенники начали звонить родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны назвать код из СМС, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.

"Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", – говорится в публикации.

Для правдоподобности они используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера и просят взрослых предупредить своих детей, что им "позвонят из учебного заведения".

Аферисты убеждают школьников сообщить им код из СМС, который затем используют для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах". В министерстве призвали родителей проверять достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи.

UPD. В "Сферуме" заявили amic.ru, что обновления коммуникационной платформы происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от Госуслуг. Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер.

"Также важно знать, что коммуникации по учебе ведутся исключительно в Сферуме, где все пользователи верифицированы.Сферум призывает быть бдительными и соблюдать правила цифровой безопасности: не сообщать посторонним коды подтверждения от ваших аккаунтов в цифровых сервисах и не передавать свои персональные данные", — добавили в сервисе.