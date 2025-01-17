МВД предупредило о новой схеме мошенничества
Для правдоподобности они используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера
17 января 2025, 18:55, ИА Амител
Мошенники начали звонить родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны назвать код из СМС, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", – говорится в публикации.
Для правдоподобности они используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера и просят взрослых предупредить своих детей, что им "позвонят из учебного заведения".
Аферисты убеждают школьников сообщить им код из СМС, который затем используют для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах". В министерстве призвали родителей проверять достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи.
UPD. В "Сферуме" заявили amic.ru, что обновления коммуникационной платформы происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от Госуслуг. Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер.
"Также важно знать, что коммуникации по учебе ведутся исключительно в Сферуме, где все пользователи верифицированы.Сферум призывает быть бдительными и соблюдать правила цифровой безопасности: не сообщать посторонним коды подтверждения от ваших аккаунтов в цифровых сервисах и не передавать свои персональные данные", — добавили в сервисе.
20:08:15 17-01-2025
а "Сферум" теперь станут блокировать ?
Ну там же мошенники !!!!
09:15:06 18-01-2025
Шинник (20:08:15 17-01-2025) а "Сферум" теперь станут блокировать ?Ну там же мошенник...
Сферум давно надо заблокировать, как и VK
20:10:43 17-01-2025
Что за страна такая, сплошь сверху до низу мошенники.
20:23:24 17-01-2025
Если из-за навязанных "Госуслуг" так возросло количество неслыханных прежде угроз, то не резонно ли аннулировать эту контору, чьи очевидные минусы (в плане развязывания рук махинаторам) затмевают рекламируемые "плюсы"?
13:31:04 18-01-2025
В Госдуме сидит 450 депутатов на гособеспечении, все время предлагают разные бредовые инициативы типа запретить квадробоберов.
Почему ни один не встанет и не скажет "а давайте запретим онлайн кредиты"?
21:19:16 17-01-2025
Хорошо напомнили! Надо на следующей неделе закрыть аккаунт на Госуслугах. Если нет электронной подписи, ГУ не нужны. Только поле деятельности мошенников.
00:01:48 18-01-2025
Россия наверное впереди планеты всей по разгулу мошенников, государство не справляется со своей задачей заботиться о безопасности граждан.
07:01:57 18-01-2025
Походу цифровизация вместе с удобством принесла проблемы и еще не понятно, чего больше. А то может скоро с частью цифровизации завязывать придется, в частности с выдачей кредитов без личного присутствия давно пора
10:59:22 18-01-2025
Гость (07:01:57 18-01-2025) Походу цифровизация вместе с удобством принесла проблемы и е...частности с выдачей кредитов без личного присутствия давно пора... В части кредитов надо всего лишь изменить судебную практику. Чтобы убытки легли на банки
09:29:06 19-01-2025
Гость (10:59:22 18-01-2025) В части кредитов надо всего лишь изменить судебную практику.... Судебная практика исходит из закона, если закон запретит выдачу кредитов онлайн, тогда и судебная практика изменится. А пока закон разрешает