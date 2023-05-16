МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью

Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья обсуждались изменения в КоАП, УК и УПК, которые предполагают наличие ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете

16 мая 2023, 23:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рэперам, которые в своих текстах говорят о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Напомним, что ранее в комитете Госдумы по охране здоровья обсуждались изменения в КоАП, УК и УПК, предполагающие появление ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете.

"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придётся проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать, куда деваться", – заявил он.

Однако, уголовное наказание будут применять не сразу, подчеркнул Зубов. По его словам, сперва нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Уголовная ответственность будет наступать лишь после двух подобных правонарушений.

Появиться подобные поправки могут лишь после 2024 года, добавил он.