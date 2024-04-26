МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых

Возбуждены ряд уголовных дел

26 апреля 2024, 21:01, ИА Амител

Тысячные и пятитысячные рублевые купюры / Фото: amic.ru

Сотрудники полиции изъяли более 200 электронных носителей и 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждены ряд уголовных дел. Во время обысков по местам проживания фигурантов, кроме электронных носителей и денег, изъяли четыре цифровых кошелька с криптовалютой, а также иные предметы, которые служат доказательствами.

Как объяснила Волк, в течение нескольких лет площадка действовала в даркнете и оказывала доступ к незаконным товарам, в том числе к наркотикам. Участники преступного сообщества вкладывали деньги в покупку дорогих машин, недвижимости и различных предметов роскоши.