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МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых

Возбуждены ряд уголовных дел

26 апреля 2024, 21:01, ИА Амител

Тысячные и пятитысячные рублевые купюры / Фото: amic.ru
Тысячные и пятитысячные рублевые купюры / Фото: amic.ru

Сотрудники полиции изъяли более 200 электронных носителей и 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждены ряд уголовных дел. Во время обысков по местам проживания фигурантов, кроме электронных носителей и денег, изъяли четыре цифровых кошелька с криптовалютой, а также иные предметы, которые служат доказательствами.

Как объяснила Волк, в течение нескольких лет площадка действовала в даркнете и оказывала доступ к незаконным товарам, в том числе к наркотикам. Участники преступного сообщества вкладывали деньги в покупку дорогих машин, недвижимости и различных предметов роскоши.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

21:45:38 26-04-2024

350 миллионов они в день делали. Хотя это конечно не организаторов приняли

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Гость

22:25:07 26-04-2024

Хвост от ящерицы они поймали.

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гость

09:49:57 27-04-2024

детишки какие то. надо было как замминистраобороны брать

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