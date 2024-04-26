МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых
Возбуждены ряд уголовных дел
26 апреля 2024, 21:01, ИА Амител
Сотрудники полиции изъяли более 200 электронных носителей и 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Возбуждены ряд уголовных дел. Во время обысков по местам проживания фигурантов, кроме электронных носителей и денег, изъяли четыре цифровых кошелька с криптовалютой, а также иные предметы, которые служат доказательствами.
Как объяснила Волк, в течение нескольких лет площадка действовала в даркнете и оказывала доступ к незаконным товарам, в том числе к наркотикам. Участники преступного сообщества вкладывали деньги в покупку дорогих машин, недвижимости и различных предметов роскоши.
21:45:38 26-04-2024
350 миллионов они в день делали. Хотя это конечно не организаторов приняли
22:25:07 26-04-2024
Хвост от ящерицы они поймали.
09:49:57 27-04-2024
детишки какие то. надо было как замминистраобороны брать