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МВД России: телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в розыск

Причиной стало дело по уголовной статье

13 июня 2024, 16:33, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplahs.com
Полицейская мигалка / Фото: unsplahs.com

МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья, по которой разыскивают телеведущую, не указывается. В апреле прокуратура начала в отношении нее проверку – причиной стало интервью Лазаревой*, где она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России.

Инициатором обращения в правоохранительные органы стала глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. Она отмечала, что подобные высказывания знаменитости подпадают под статью об оправдании терроризма. Вместе с тем в мае МВД провело лингвистическую оценку заявлений Лазаревой*, которая не обнаружила нарушений закона.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Происшествия Розыск полиция

Комментарии 3

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Гость

17:46:03 13-06-2024

Езжайте в Израиль и задерживайте. Кто вам не даёт?

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Гость

18:02:05 13-06-2024

Гость (17:46:03 13-06-2024) Езжайте в Израиль и задерживайте. Кто вам не даёт?... ехать не обязательно, достаточно бутылкой поманить

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Гость

07:46:27 14-06-2024

Можно задержать здесь гражданина Израиля, они тут стопудово нарушают, потом поменять на Лазареву

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