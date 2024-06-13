МВД России: телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в розыск
Причиной стало дело по уголовной статье
13 июня 2024, 16:33, ИА Амител
МВД России объявило в розыск телеведущую и актрису Татьяну Лазареву*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
Статья, по которой разыскивают телеведущую, не указывается. В апреле прокуратура начала в отношении нее проверку – причиной стало интервью Лазаревой*, где она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России.
Инициатором обращения в правоохранительные органы стала глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. Она отмечала, что подобные высказывания знаменитости подпадают под статью об оправдании терроризма. Вместе с тем в мае МВД провело лингвистическую оценку заявлений Лазаревой*, которая не обнаружила нарушений закона.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
17:46:03 13-06-2024
Езжайте в Израиль и задерживайте. Кто вам не даёт?
18:02:05 13-06-2024
Гость (17:46:03 13-06-2024) Езжайте в Израиль и задерживайте. Кто вам не даёт?... ехать не обязательно, достаточно бутылкой поманить
07:46:27 14-06-2024
Можно задержать здесь гражданина Израиля, они тут стопудово нарушают, потом поменять на Лазареву