МВД: россиянам угрожает новый вид мошенничества

Теперь аферисты маскируются еще лучше

05 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com / GuerrillaBuzz

В МВД России предупредили о новой интернет-угрозе. Эта кибератака называется "спуфинг", сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства..

Мошенники используют схему для создания фальшивых номеров, сайтов и рассылок, маскируя их под известные источники.

"Спуфинг – кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека или компанию, чтобы завоевать ваше доверие", – рассказали в МВД.

Мошенники могут подменить номер и сайт, сделав идентичные адрес и оформление, а также использовать ложную информацию о входящем вызове на телефоне.

Более того, аферисты могут создать поддельный вредоносный сайт с адресом и оформлением, похожим на официальный сайт известного ресурса.

Также злоумышленники под видом рассылки документов могут установить вирус на устройство. Файл, похожий на рабочий документ или архив, при открытии незаметно устанавливает вирусные программы.

МВД призывает россиян быть бдительными и приводит определенные рекомендации по защите от спуфинга: