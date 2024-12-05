МВД: россиянам угрожает новый вид мошенничества
Теперь аферисты маскируются еще лучше
05 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
В МВД России предупредили о новой интернет-угрозе. Эта кибератака называется "спуфинг", сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства..
Мошенники используют схему для создания фальшивых номеров, сайтов и рассылок, маскируя их под известные источники.
"Спуфинг – кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека или компанию, чтобы завоевать ваше доверие", – рассказали в МВД.
Мошенники могут подменить номер и сайт, сделав идентичные адрес и оформление, а также использовать ложную информацию о входящем вызове на телефоне.
Более того, аферисты могут создать поддельный вредоносный сайт с адресом и оформлением, похожим на официальный сайт известного ресурса.
Также злоумышленники под видом рассылки документов могут установить вирус на устройство. Файл, похожий на рабочий документ или архив, при открытии незаметно устанавливает вирусные программы.
МВД призывает россиян быть бдительными и приводит определенные рекомендации по защите от спуфинга:
- обращайте внимание на адрес отправителя сообщений;
- будьте бдительны и осторожны с почтовыми вложениями;
- проверяйте адресную строку в браузере;
- осмотрительно относитесь к телефонным звонкам;
- не разглашайте в Сети ваши личные данные.
09:22:06 05-12-2024
В детстве была передача "Радио няня"
И там один ведущий горорит- Я самый обходительный и предупредительный. "Вот упадёт старушка на тратуаре, я её обойду и предупрежу" "Не подайте бабушка больше!!!"
09:48:09 05-12-2024
МВД призывает россиян быть бдительными и приводит определенные рекомендации по защите от спруфинга:
Обращайте внимание на адрес отправителя сообщений.
Будьте бдительны и осторожны с почтовыми вложениями.
Проверяйте адресную строку в браузере.////
Это все называется фишинг
09:56:13 05-12-2024
Гость (09:48:09 05-12-2024) Это все называется фишинг Сказали смурфинг, Значит смурфинг.
09:53:09 05-12-2024
ахаха "не разглашайте ваши данные" - да они все давно уже утекли через банки и госслужбы
16:50:24 05-12-2024
Этому виду мошенничества больше лет чем тому кто ее написал. Лет 35 назад во всю по ней работали уже по всему миру.
21:04:22 05-12-2024
Тем, у кого хоть капля мозга есть, ничего не угрожает. Остальные пусть делятся.