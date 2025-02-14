МВД сообщило о "дыре" в безопасности WhatsApp

В киберполиции пояснили, что для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка "трояна" происходила автоматически

14 февраля 2025, 22:59, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Специалисты выявили в системе безопасности мессенджера WhatsApp уязвимость, которая позволяет шпионскому ПО попадать в телефоны через PDF-файлы. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на специалистов управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны посредством зараженных PDF-файлов, распространявшихся через групповые чаты", – говорится в сообщении ведомства.

В киберполиции пояснили, что для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка "трояна" происходила автоматически.

Как пояснил член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгий Волков, это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей.