МВД сообщило о критической уязвимости в WhatsApp

В опасности оказались пользователи десктопной версии мессенджера на системах Windows

13 апреля 2025, 20:59, ИА Амител

WhatsApp на смартфоне / Фото: unsplash.com

Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows. Об этом в Telegram-канале заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Отмечается, что о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401) заявила сама Meta*. Она связана с подменой типа файла: хакеры получают возможность отправлять опасные вложения, маскируя их под безопасные файлы вроде документов и картинок. Вредоносное ПО активируется незаметно.

В обновлении 2.2450.6 эту проблему решили. В релизе разработчики просят срочно обновить приложение. Полиция также призвала обновить мессенджер до последней версии и не открывать вложения, полученные от незнакомцев.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская