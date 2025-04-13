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МВД сообщило о критической уязвимости в WhatsApp

В опасности оказались пользователи десктопной версии мессенджера на системах Windows

13 апреля 2025, 20:59, ИА Амител

WhatsApp на смартфоне / Фото: unsplash.com
WhatsApp на смартфоне / Фото: unsplash.com

Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows. Об этом в Telegram-канале заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Отмечается, что о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401) заявила сама Meta*. Она связана с подменой типа файла: хакеры получают возможность отправлять опасные вложения, маскируя их под безопасные файлы вроде документов и картинок. Вредоносное ПО активируется незаметно.

В обновлении 2.2450.6 эту проблему решили. В релизе разработчики просят срочно обновить приложение. Полиция также призвала обновить мессенджер до последней версии и не открывать вложения, полученные от незнакомцев. 

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

23:13:48 13-04-2025

Королевство кривых зеркал...

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Шинник

06:16:12 14-04-2025

странно, а когда я "кряк" пытался по Вотсапе отправить - его заблокировали...

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