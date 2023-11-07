МВД Украины: помощник Залужного погиб при показе сыну подаренной гранаты

6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами

07 ноября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты. Как сообщает РБК, произошедшее стало несчастным случаем.

Как рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, 6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами. Он достал их и стал показывать сыну один из боеприпасов. Отмечается, что снаряды были западного образца.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", – заявил Клименко.

Полиция выяснила, кто подарил гранаты помощнику главнокомандующего. В его кабинете уже прошел обыск – там нашли еще два боеприпаса.