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МВД Украины: помощник Залужного погиб при показе сыну подаренной гранаты

6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами

07 ноября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты. Как сообщает РБК, произошедшее стало несчастным случаем.

Как рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, 6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами. Он достал их и стал показывать сыну один из боеприпасов. Отмечается, что снаряды были западного образца.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", – заявил Клименко.

Полиция выяснила, кто подарил гранаты помощнику главнокомандующего. В его кабинете уже прошел обыск – там нашли еще два боеприпаса.

Происшествия Политика украина

Комментарии 20

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Гость

09:05:49 07-11-2023

Ну подвыпил именинник.Бывает.

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Гость

09:55:58 07-11-2023

вот это я понимаю !!!! подарок так подарок !!!!!!!

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Гость

09:59:45 07-11-2023

Подарок гранатами. Дарить уже нечего? Или с умыслом?

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Чучмек

10:15:22 07-11-2023

Больше подарков - хороших и разных!

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Юс

10:57:20 07-11-2023

Я угораю..."подарочный ящик с гранатами". Такого ещё не было. И нафига он, отобрав боеприпас у сына, выдернул кольцо?

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Гость

11:05:42 07-11-2023

А что так можно было? Я многим хочу подарить ящик гранат...

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Гость

11:09:51 07-11-2023

Это точно был "подарок" или так просто удаляют

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Игорь

12:25:22 07-11-2023

Юс (10:57:20 07-11-2023) Я угораю..."подарочный ящик с гранатами". Такого ещё не было... Они там все тупые

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Гость

12:41:30 07-11-2023

И как тут не вспомнить фразу "обезьяна с гранатой"? Если такое чучело достигло таких высот в гос. структурах, то я просто боюсь предположить, что с мозгами у ниже стоящих? Походу, на небратьев так Чернобыль повлиял, вызвав необратимые мутации... так что правильно делаем, истребляя "людей Х"...

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Александр

12:49:31 07-11-2023

А ещё хороший подарок противопехотные мины! Всем и гостям и имениннику для дальнейшего спокойствия. У гранаты можно кольцо выдернуть,а на минах можно попрыгать,как раньше они скакали все .

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Гость

13:29:35 07-11-2023

"а на минах можно попрыгать,как раньше они скакали все" Замечательное предложение!

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Гость

13:31:11 07-11-2023

Александр (12:49:31 07-11-2023) А ещё хороший подарок противопехотные мины! Всем и гостям и ... В этом смысле лучше мины МОН-50 нет на свете ничего.

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Гость

15:37:25 07-11-2023

Александр (12:49:31 07-11-2023) А ещё хороший подарок противопехотные мины! Всем и гостям и ... Да, праздничный торт в виде противотанковой мины

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Гость

14:21:28 07-11-2023

Брешут скорее всего. Все было иначе,но правда не для нас.

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Гость

15:10:40 07-11-2023

Гость (11:09:51 07-11-2023) Это точно был "подарок" или так просто удаляют... Обнуляют)

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Алекс

15:16:20 07-11-2023

Это песец! Воровство достигло таких масштабов что они из вооружения уже подарки делают.

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Гость

15:16:27 07-11-2023

Какая разница как было, если итог такой удачный

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Александр

15:17:32 07-11-2023

Скоро они сочинят свою гибель. По факту окажутся где нибудь на Лазурном берегу . С такими то деньгами...

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Гость

15:21:29 07-11-2023

Подарок просто бомба.

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Ольга

15:32:19 07-11-2023

Поздновато, феейверки устраивают в середине праздника

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