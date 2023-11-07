МВД Украины: помощник Залужного погиб при показе сыну подаренной гранаты
6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами
07 ноября 2023, 08:35, ИА Амител
Помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты. Как сообщает РБК, произошедшее стало несчастным случаем.
Как рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, 6 ноября Частяков праздновал день рождения. Он вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался подарочный ящик с гранатами. Он достал их и стал показывать сыну один из боеприпасов. Отмечается, что снаряды были западного образца.
"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", – заявил Клименко.
Полиция выяснила, кто подарил гранаты помощнику главнокомандующего. В его кабинете уже прошел обыск – там нашли еще два боеприпаса.
09:05:49 07-11-2023
Ну подвыпил именинник.Бывает.
09:55:58 07-11-2023
вот это я понимаю !!!! подарок так подарок !!!!!!!
09:59:45 07-11-2023
Подарок гранатами. Дарить уже нечего? Или с умыслом?
10:15:22 07-11-2023
Больше подарков - хороших и разных!
10:57:20 07-11-2023
Я угораю..."подарочный ящик с гранатами". Такого ещё не было. И нафига он, отобрав боеприпас у сына, выдернул кольцо?
11:05:42 07-11-2023
А что так можно было? Я многим хочу подарить ящик гранат...
11:09:51 07-11-2023
Это точно был "подарок" или так просто удаляют
12:25:22 07-11-2023
Юс (10:57:20 07-11-2023) Я угораю..."подарочный ящик с гранатами". Такого ещё не было... Они там все тупые
12:41:30 07-11-2023
И как тут не вспомнить фразу "обезьяна с гранатой"? Если такое чучело достигло таких высот в гос. структурах, то я просто боюсь предположить, что с мозгами у ниже стоящих? Походу, на небратьев так Чернобыль повлиял, вызвав необратимые мутации... так что правильно делаем, истребляя "людей Х"...
12:49:31 07-11-2023
А ещё хороший подарок противопехотные мины! Всем и гостям и имениннику для дальнейшего спокойствия. У гранаты можно кольцо выдернуть,а на минах можно попрыгать,как раньше они скакали все .
13:29:35 07-11-2023
"а на минах можно попрыгать,как раньше они скакали все" Замечательное предложение!
13:31:11 07-11-2023
Александр (12:49:31 07-11-2023) А ещё хороший подарок противопехотные мины! Всем и гостям и ... В этом смысле лучше мины МОН-50 нет на свете ничего.
15:37:25 07-11-2023
Александр (12:49:31 07-11-2023) А ещё хороший подарок противопехотные мины! Всем и гостям и ... Да, праздничный торт в виде противотанковой мины
14:21:28 07-11-2023
Брешут скорее всего. Все было иначе,но правда не для нас.
15:10:40 07-11-2023
Гость (11:09:51 07-11-2023) Это точно был "подарок" или так просто удаляют... Обнуляют)
15:16:20 07-11-2023
Это песец! Воровство достигло таких масштабов что они из вооружения уже подарки делают.
15:16:27 07-11-2023
Какая разница как было, если итог такой удачный
15:17:32 07-11-2023
Скоро они сочинят свою гибель. По факту окажутся где нибудь на Лазурном берегу . С такими то деньгами...
15:21:29 07-11-2023
Подарок просто бомба.
15:32:19 07-11-2023
Поздновато, феейверки устраивают в середине праздника