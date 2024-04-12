"Мы лучшие". Депутат из Барнаула заявил, что американцы никогда не были на Луне
Иван Огнев уверен, что полет американцев на спутник Земли – это ложь
12 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Депутат Барнаульской городской Думы от "Единой России" Иван Огнев на своей странице в социальных сетях поздравил всех с Днем космонавтики и заявил, что США никогда не были на Луне.
"То, что американцы были на Луне, – ложь. А вот то, что наш человек стал первым в космосе, – неоспоримый факт! С Днем космонавтики! Мы лучшие!" – написал депутат в соцсетях.
Отметим, "Лунный заговор" – теория, идеей которой является утверждение о фальсификации американской космической программы "Аполлон". В частности, сторонники "лунного заговора" считают, что не было шести высадок американских астронавтов на поверхность Луны, – вместо этого правительство США и НАСА ввели мировую общественность в заблуждение. По одной из версий, первую высадку "Аполлона" на Луну снял режиссер Стэнли Кубрик.
Впрочем, все ведущие специалисты и ученые, изучающие космонавтику, однозначно утверждают, что "лунный заговор" – это фейк. В реальности американцы действительно летали на Луну и этому есть неоспоримые доказательства.
Депутат Иван Огнев известен своими яркими высказываниями. В частности, несколько лет назад член "Единой России" не исключал, что за сильными пожарами в Сибири могло стоять ЦРУ.
13:05:23 12-04-2024
Потенциальных депутатов в Эрдмана обследуют?
14:24:12 12-04-2024
Бомж (13:05:23 12-04-2024) Потенциальных депутатов в Эрдмана обследуют?... Его там не обследовать надо, а лечить принудительно и как можно дольше
13:05:35 12-04-2024
говоритель этот посмотрел бы на количество пусков за последние годы, а потом органом, где у него располагается рот, попробовал бы подумать немножко
13:29:22 12-04-2024
гость (13:05:35 12-04-2024) говоритель этот посмотрел бы на количество пусков за последн... Можно было и тыщу запустить, но тогда вы бы гораздо меньше кушали. Тот же проект "Буран" при СССР закрыли только по этой причине.
13:12:57 12-04-2024
Да уж,уровень образования и мышления.Мы с таким депутатами хотим жизнь улучить? Скоро он заявит что земля плоская. Пусть хотя бы ученного - просветителя Сурдина посмотрит. "Плоская Земля / Нибиру/ Американцы на Луне. СУРДИН и @shklovsky Космомифы и фейки. Неземной подкаст"
13:24:55 12-04-2024
Огнев - очевидец?
13:28:15 12-04-2024
Мы всех лучше!
Мы всех краше!
Всех умнее и скромнее всех!
Превосходим в совершенствах всевозможные хвалы!
Наконец-то всем на радость
Мы теперь нашли слова такие,
Те, что точно отвечают положению вещей
(с) А. Хвостенко
13:46:49 12-04-2024
Летали, летали, а потом забыли как, технологию утеряли и пока больше не летают... сдулись.
13:56:25 12-04-2024
У меня такой вопрос, в чем проблема сейчас слетать на Луну? Как раз будет доказательство. Вы только задумайтесь, последний полет человека на Луну был совершен в 1972 году!!! Что-то туда никого не манит))
14:30:16 12-04-2024
Гость (13:56:25 12-04-2024) У меня такой вопрос, в чем проблема сейчас слетать на Луну? ... "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3", - сказал он.Важную роль в создании лунной базы, по мнению господина Севастьянова, будет играть МКС, которая к 2009 г. должна "разрастись" до 12 отсеков и превратиться в международный космопорт. Экипаж станции к тому времени будет состоять из 6 человек, которым и предстоит монтировать на орбите конструкции будущей базы. Доставлять космонавтов и грузы на орбиту будет новый многоразовый корабль "Клипер", чей ввод в эксплуатацию намечен на 2015 г.
14:39:41 12-04-2024
Вы только задумайтесь, зачем они вам должны доказывать? Вы кто?
15:13:46 12-04-2024
Гость (14:39:41 12-04-2024) Вы только задумайтесь, зачем они вам должны доказывать? Вы к... Кому Вам?
14:53:16 12-04-2024
на Луну больше не летят, потому что в 72-м году астронавты встретили там местных, которые дали им понять, что нехрен к ним прилетать. у меня всё, возьмите меня в депутаты.
15:14:45 12-04-2024
ЕГЭ просочилось и в Думу, не радостно как-то.
15:24:46 12-04-2024
Персонаж ни дня не трудился, но знает про всех. С Симоняной курит?
16:35:41 12-04-2024
Гость (15:24:46 12-04-2024) Персонаж ни дня не трудился, но знает про всех. С Симоняной ... Что там знать? Нил Амстронг как-то проговорился, что всё это было очень смелой инценировкой. Всё.
16:22:15 12-04-2024
Этот пещерный человек и депутат? Ничего удивительного - Единая Россия.
16:28:28 12-04-2024
Ну так он правильно говорит. Вы видели сьемку приземления космонавтов сша побывавших на луне и вернувшихся??? Я видел. Ну не может чел проведший неделю в дальнем космосе выпрыгивать из спускаемого аппарата и гоготать!
11:24:12 13-04-2024
Гость (16:28:28 12-04-2024) Ну так он правильно говорит. Вы видели сьемку приземления ко... И ещё - их американский модуль не был оборудован туалетом. От слова совсем. Представьте, что бы было в их скафандрах, если бы действительно летали...
16:32:03 12-04-2024
"меня такой вопрос, в чем проблема сейчас слетать на Луну? "Сурдина посмотрите, он про это рассказывает. Раньше была соперничество с СССР, был смысл доказать и тратить миллиарды, сейчас пока нет, но есть уже планы, с учетом удешвления полетов от Маска. Чего сейчас то туда лететь? Что там делать, если нет пока технологий по освоению луны?
16:54:07 12-04-2024
Как ни печально, но Огнев прав. Пока никто ещё не был на Луне. Скорее всего, первыми побывают китайцы.
17:01:08 12-04-2024
ни на луну ни в подледные пещеры антарктиды нельзя слетать-сьездить. Туда людей не пустят. Они стрее нас на миллион лет и продвинутее тоже в миллион раз
21:23:43 12-04-2024
А кто это такие гордые "мы"? Ни этот депутатик, ни его "партия" никакого отношения к достижениям СССР не имеют абсолютно. Ездит он в японском авто, на немецком поезде, летает на американском или французско-британском самолёте и покупает китайские товары.
11:56:11 13-04-2024
Уже одно только то, что янки до последнего времени закупали у нас движки для своих ракет, уже дает повод усомниться в их посещении Луны. Чтобы смотаться туда и обратно, они должны были опередить время в ракетостроении лет на 70. Но, так было надо, а наши сделали вид,что верят.
17:20:39 15-04-2024
Гоните уже этого неуча отовсюду