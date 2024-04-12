"Мы лучшие". Депутат из Барнаула заявил, что американцы никогда не были на Луне

Иван Огнев уверен, что полет американцев на спутник Земли – это ложь

12 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Человек на Луне"

Депутат Барнаульской городской Думы от "Единой России" Иван Огнев на своей странице в социальных сетях поздравил всех с Днем космонавтики и заявил, что США никогда не были на Луне.

"То, что американцы были на Луне, – ложь. А вот то, что наш человек стал первым в космосе, – неоспоримый факт! С Днем космонавтики! Мы лучшие!" – написал депутат в соцсетях.

Отметим, "Лунный заговор" – теория, идеей которой является утверждение о фальсификации американской космической программы "Аполлон". В частности, сторонники "лунного заговора" считают, что не было шести высадок американских астронавтов на поверхность Луны, – вместо этого правительство США и НАСА ввели мировую общественность в заблуждение. По одной из версий, первую высадку "Аполлона" на Луну снял режиссер Стэнли Кубрик.

Впрочем, все ведущие специалисты и ученые, изучающие космонавтику, однозначно утверждают, что "лунный заговор" – это фейк. В реальности американцы действительно летали на Луну и этому есть неоспоримые доказательства.

Депутат Иван Огнев известен своими яркими высказываниями. В частности, несколько лет назад член "Единой России" не исключал, что за сильными пожарами в Сибири могло стоять ЦРУ.