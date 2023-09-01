"Мы верим в вас". Томенко пообщался со школьниками и студентами в День знаний

Губернатор Алтайского края пожелал удивительных открытий и свершений

01 сентября 2023, 18:04, ИА Амител





















































































































































































Виктор Томенко открыл новую школу в Тальменке / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День знаний побывал на линейке в Тальменке, где открылась новая школа, пообщался с учащимися и преподавателями художественного училища в Новоалтайске, поприветствовал студентов АлтГТУ, а также принял участие в фестивале "Алтай молодой".

"Я очень рад вас пригласить в это замечательное путешествие на пути к взрослой жизни и к новым знаниям. Пусть на этом пути будут новые открытия, действительно интересные знания, пусть будет крепкая дружба, обязательно будет место творчеству, достижениям и, конечно же, место любви к своей Родине, к нашей стране", - обратился глава региона к тальменским школьникам.

При общении со студентами Томенко подчеркнул, что студенческие годы - это не только учеба, "это время творческого поиска, это время дружбы, удивительных открытий, свершений, время любви и молодости".

"Мы верим в вас, мы сделаем все, чтобы ваше будущее состоялось, будем вашими самыми главными болельщиками. Пусть все получится, пусть будет много свершений и достижений", -