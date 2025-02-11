Мясные валентинки. В Японии ко Дню святого Валентина стали популярны наборы мини-стейков

В коробке, похожей на конфетную, спрятаны угощения для тех, кто не любит сладкое

11 февраля 2025, 09:01, ИА Амител

Соцсети мясной лавки Kikui Tahahshi

В Японии ко Дню святого Валентина стали популярны необычные подарки: наборы стейков в форме сердца. Как сообщает "Новый очаг", особым спросом пользуются мини-наборы из элитных сортов мраморного мяса мацусака по 66 долларов (более 6,5 тысячи рублей).

Необычный презент подготовили в мясной лавке Kikui Tahahshi. Сам подарок выглядит как обычная коробка с конфетами, однако в действительности внутри лежат нежные куски мяса, уложенные в форме цветов и сердечек. Кроме того, к ним прилагается маленькое белое сердечко, напоминающее десерт: на деле оно является говяжьим жиром, который улучшает вкус продукта при готовке.

В ассортименте также есть бюджетный вариант за 26 долларов (около 2,5 тысячи рублей) и даже стейки в форме мордочки кота за 47 долларов (порядка 4,6 тысячи рублей).