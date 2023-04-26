"Правильное" мясо для шашлыка не должно быть слишком жирным. Но это не единственное, на что стоит обратить внимание

26 апреля 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Зима окончательно отступила. В Алтайском крае к пятнице, 28 апреля, потеплеет до +27 градусов. Как говорится, погода шепчет – так что самое время открыть сезон шашлыков.

Но к приготовлению сытного лакомства следует хорошенько подготовиться. Чтобы порадовать свой желудок, важно правильно выбрать мясо на шашлык. Как это сделать – читайте на amic.ru.

Как выбрать идеальное мясо для шашлыка?

Не бойтесь трогать. Идеальное мясо для шашлыка – гладкое и почти сухое, объяснила врач-терапевт "Инвитро-Воронеж" Светлана Куприна. Об этом пишет "Газета.ру".

Затем попробуйте надавить на мясо – образовавшаяся ямка должна мгновенно исчезнуть. Это значит, что продукт свежий.

А слизь на мясе – это нормально?

Нет, слизь на мясе – не норма, а признак того, что оно испорчено.

"Кусок не должен быть покрыт слизью. <...> Качественное мясо не прилипает к рукам и имеет жир белого цвета", – уточнила Куприна.

Но и это не последний способ выбрать хорошее мясо… Воспользуйтесь обонянием.

Как должно пахнуть свежее мясо?

Запах мяса должен быть нейтральным, говорит Светлана Куприна: "Без резких посторонних ароматов".

Как приготовить классный шашлык?

Рецепты вкуснейшего шашлыка – в подборке amic.ru. И, кстати, по ним можно готовить не только на природе, но и дома. В духовке.