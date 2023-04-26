Мясо на шашлык: как выбрать и какое лучше?
"Правильное" мясо для шашлыка не должно быть слишком жирным. Но это не единственное, на что стоит обратить внимание
26 апреля 2023, 16:36, ИА Амител
Зима окончательно отступила. В Алтайском крае к пятнице, 28 апреля, потеплеет до +27 градусов. Как говорится, погода шепчет – так что самое время открыть сезон шашлыков.
Но к приготовлению сытного лакомства следует хорошенько подготовиться. Чтобы порадовать свой желудок, важно правильно выбрать мясо на шашлык. Как это сделать – читайте на amic.ru.
Как выбрать идеальное мясо для шашлыка?
Не бойтесь трогать. Идеальное мясо для шашлыка – гладкое и почти сухое, объяснила врач-терапевт "Инвитро-Воронеж" Светлана Куприна. Об этом пишет "Газета.ру".
Затем попробуйте надавить на мясо – образовавшаяся ямка должна мгновенно исчезнуть. Это значит, что продукт свежий.
А слизь на мясе – это нормально?
Нет, слизь на мясе – не норма, а признак того, что оно испорчено.
"Кусок не должен быть покрыт слизью. <...> Качественное мясо не прилипает к рукам и имеет жир белого цвета", – уточнила Куприна.
Но и это не последний способ выбрать хорошее мясо… Воспользуйтесь обонянием.
Как должно пахнуть свежее мясо?
Запах мяса должен быть нейтральным, говорит Светлана Куприна: "Без резких посторонних ароматов".
Как приготовить классный шашлык?
Рецепты вкуснейшего шашлыка – в подборке amic.ru. И, кстати, по ним можно готовить не только на природе, но и дома. В духовке.
16:45:28 26-04-2023
Шляпа -сухой шашлык - сами давитесь. Жирные ребрышки или жирная шейка - на тех выходных пару человек чуть вместе с пальцами не съели мой шашлык из жирнющих ребер на уксусе. Просто мычали от удовольствия
17:27:06 26-04-2023
Гость (16:45:28 26-04-2023) Шляпа -сухой шашлык - сами давитесь. Жирные ребрышки или жир... фу, как представила себе эту картину: руки по локоть в сале, мычат, чафкают, хрюкают. это ж гнадо так описать своих друзей!
17:26:57 26-04-2023
Не бойтесь трогать. --- Так продавцы или покупатели тебе руки за это переломают, а вдруг ты заразу на мясо занесешь?
20:43:23 26-04-2023
Так на Новом рынке продавцы скорпии какие - то. Не то, что потрогать, а посмотреть уже злятся. Надо прямо не глядя хватать у них 10кг., иначе все на злость изведутся. Очень ужасные продавцы на этом рынке.
23:10:36 26-04-2023
Фу, шашлыки - еда цыган и нищеты. Как это г***но есть можно?