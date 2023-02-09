На 100 баллов. Как помочь школьнику подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ

Главное – вовремя оценить уровень знаний и принять меры

09 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон"

На календаре февраль, а это значит, что до экзаменов у школьников осталось меньше полугода. В это время каждый будущий выпускник уже вовсю готовится к ОГЭ и ЕГЭ. Но самостоятельной подготовки может быть недостаточно. Поэтому сейчас самое время трезво оценить уровень знаний и при необходимости начать усиленно заниматься.

Чтобы понять, насколько школьник готов к сдаче ОГЭ или ЕГЭ, можно записать его на пробный экзамен, который будет максимально приближен к установленным условиям. Такие проводят, например, в центре подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон". Специалисты организуют весь процесс и разберут каждый результат с учеником индивидуально. Здесь же можно записаться на групповые курсы по предмету.

Место, где хочется учиться

Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон" работает в Барнауле уже четыре года. За это время многие ученики поступили на бюджет в престижные российские вузы.

В центре готовят к экзаменам по математике, русскому языку, физике, информатике, обществознанию, истории и биологии. Занятия в центре занимают три часа в неделю – два раза по полтора часа или одно трёхчасовое. Обучение проходит в оборудованных аудиториях в группах по восемь человек. Исключение – группа по информатике: там школьники занимаются на ноутбуках в группах до пяти человек.

"Так как группы небольшие, сохраняется индивидуальный подход. А сплочённость коллектива и соревновательный дух повышают мотивацию", – подчёркивает руководитель центра Полина Сметанина.

Фото: центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон"

Заряд мотивации

В центре работают молодые преподаватели, которые сами сдали экзамены на высокие баллы. Они знают, на что обратить внимание при подготовке, мотивируя на лучший результат своим примером. Занятия включают и теорию, и практику, а также обязательную домашнюю работу.

"В течение года ученики пишут пробные экзамены, проводятся контрольные. Все результаты мы вносим в личный кабинет, чтобы отслеживать прогресс и делать упор на то, что вызывает проблемы", – отметила преподаватель центра Анна Башева.В центре есть также внутренняя система мотивации. За успехи в учёбе школьникам начисляют "Поликоины", которые можно обменять на фирменные тетради и другой мерч, а также на скидки на оплату занятий.

Фото: центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон"

Узнать подробнее о работе центра подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон" можно на сайте и по телефону: 8-923-009-95-99.

Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "Полимон"

(ИП Сметанина Полина Степановна)

Адреса:

Строителей, 117, кабинет 344

Власихинская, 99, кабинет 17 и 29

Телефон: 8-923-009-95-99

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