На 100 бойцов два имени. Как потерянных алтайских солдат возвращают домой с ВОВ

Историк рассказал, какая личная информация содержится в медальоне солдата времён Великой Отечественной

03 мая 2023, 12:29, ИА Амител

Спустя 78 лет после окончания Великой Отечественной войны в России продолжаются поиски солдат, погибших в страшных боях того времени. Но мало найти солдата. Ему нужно вернуть имя. И вот с этим возникают большие сложности. На 100 найденных бойцов – приходится всего два имени.

"В 2013 году мы работали с ребятами у деревни Мостки под Новгородом. Тогда за экспедицию были подняты 100 человек. Из них было только два имени", – рассказал в "Переговорке" на amic.ru Дмитрий Вейн, историк, член регионального совета Алтайского отделения "Поисковое движение России".Из какого материала состоит медальон солдата той войны и какую информацию он содержит – смотрите в видео. А подробнее о том, как работают поисковики, с какими трудностями сталкиваются и сколько имён наших земляков удалось вернуть из небытия – в полной версии "Переговорки" на amic.ru 4 мая.