На 102-м году жизни скончался советский актер Николай Дупак

Прощание с умершим состоится в Театре на Таганке

26 марта 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский актёр и бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Заслуженный артист умер утром 26 марта. Прощание с ним состоится в театре.

Дупак был участником Великой отечественной войны. С 1943 по 1963 он был актёром и режиссёром Театра имени Станиславского, а с 1963 по 1990 год – актером и директором Театра на Таганке.

Зрителю Николай Дупак известен по ролям в фильмах "Интервенция", "Служили два товарища" и "Бумбараш".