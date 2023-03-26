На 102-м году жизни скончался советский актер Николай Дупак
Прощание с умершим состоится в Театре на Таганке
26 марта 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский актёр и бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Заслуженный артист умер утром 26 марта. Прощание с ним состоится в театре.
Дупак был участником Великой отечественной войны. С 1943 по 1963 он был актёром и режиссёром Театра имени Станиславского, а с 1963 по 1990 год – актером и директором Театра на Таганке.
Зрителю Николай Дупак известен по ролям в фильмах "Интервенция", "Служили два товарища" и "Бумбараш".
Комментарии 0