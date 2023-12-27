На 15% больше зубной пасты стали производить в Алтайском крае

Больше всего средств гигиены производят в Бийске

27 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за 2023 год произвели около 600 тысяч тюбиков зубной пасты, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Самые крупные объемы выпуска этого средства гигиены сосредоточены в Бийске. Там находится компания "Две линии", которая производит пасты линейки Altai Bio. Еще один крупный производитель – барнаульская компания "Ренессанс косметик". Она запустила линейку пасты под торговой маркой Shalet.

Несмотря на то, что наиболее сильные позиции на российском рынке по-прежнему удерживают международные компании, крупнейшим российским производителям средств гигиены весьма успешно удается с ними конкурировать и даже теснить их в некоторых сегментах за счет более низких цен. Эксперты агентства "Градус" прогнозируют, что рост российского рынка средств по уходу за полостью рта по итогам 2023 года в рублевом выражении составит как минимум 9%, а в штуках покажет рост на 1-2%.