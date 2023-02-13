На 79-м году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов
Артист умер в воскресенье
13 февраля 2023, 08:00, ИА Амител
Народный артист России и режиссёр Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
Собеседник агентства сообщил, что артиста не стало в воскресенье, 12 февраля. Причину кончины он не уточнил.
Абдрашитов родился 19 января 1945 года. В 1967-м окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, а в 1970-м поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. После окончания института поступил на "Мосфильм" и начал работать со сценаристом Александром Миндадзе. Среди работ Абдрашитова картины "Остановите Потапова!", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и другие.
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