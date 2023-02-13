На 79-м году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов

Артист умер в воскресенье

13 февраля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Народный артист России и режиссёр Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Собеседник агентства сообщил, что артиста не стало в воскресенье, 12 февраля. Причину кончины он не уточнил.

Абдрашитов родился 19 января 1945 года. В 1967-м окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, а в 1970-м поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. После окончания института поступил на "Мосфильм" и начал работать со сценаристом Александром Миндадзе. Среди работ Абдрашитова картины "Остановите Потапова!", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и другие.