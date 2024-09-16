На актера сериала "Король и Шут" Евгения Ткачука возбудили два дела о наркотиках

Ему грозит до семи лет колонии

16 сентября 2024, 20:50, ИА Амител

Актер Евгений Ткачук / Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении актера из сериала "Король и Шут" Евгения Ткачука. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Ткачук проходит подозреваемым по двум статьям – 229.1 ("Контрабанда наркотических средств") и 228 ("Незаконное хранение наркотических средств") УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

По информации СМИ, мужчину задержали 15 сентября в аэропорте Пулково с курительной трубкой, а также свертком с неизвестным веществом. Пояснить его содержимое Ткачук не смог, а потому вещество изъяли на экспертизу. Судя по всему, в нем нашли наркотические вещества.

Мама актера отметила, что сейчас он находится дома. Ткачука отпустили под обязательство о явке.