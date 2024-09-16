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На актера сериала "Король и Шут" Евгения Ткачука возбудили два дела о наркотиках

Ему грозит до семи лет колонии

16 сентября 2024, 20:50, ИА Амител

Актер Евгений Ткачук / Фото: Ольга Зиновская/ТАСС
Актер Евгений Ткачук / Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении актера из сериала "Король и Шут" Евгения Ткачука. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Ткачук проходит подозреваемым по двум статьям – 229.1 ("Контрабанда наркотических средств") и 228 ("Незаконное хранение наркотических средств") УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

По информации СМИ, мужчину задержали 15 сентября в аэропорте Пулково с курительной трубкой, а также свертком с неизвестным веществом. Пояснить его содержимое Ткачук не смог, а потому вещество изъяли на экспертизу. Судя по всему, в нем нашли наркотические вещества.

Мама актера отметила, что сейчас он находится дома. Ткачука отпустили под обязательство о явке.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

21:37:43 16-09-2024

Дурно выглядит. Соответствует.

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Гость

00:47:49 17-09-2024

вылитый нарик, ниодной нормальной фотки. странно что не попадался ранее

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Коротин В.

02:40:52 17-09-2024

Сейчас они с Ефремовым на зоне такой театр организуют,обзавидуешся😀😄😄

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Гость

05:25:14 17-09-2024

Капец как опустился((( Такой был красивый и талантливый! Мишка Япончик великолепный у него получился. А теперь что? всё?

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Гость

07:28:37 17-09-2024

Актер хороший. Жаль, что все так...

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