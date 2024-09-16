На актера сериала "Король и Шут" Евгения Ткачука возбудили два дела о наркотиках
Ему грозит до семи лет колонии
16 сентября 2024, 20:50, ИА Амител
В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении актера из сериала "Король и Шут" Евгения Ткачука. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
Ткачук проходит подозреваемым по двум статьям – 229.1 ("Контрабанда наркотических средств") и 228 ("Незаконное хранение наркотических средств") УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.
По информации СМИ, мужчину задержали 15 сентября в аэропорте Пулково с курительной трубкой, а также свертком с неизвестным веществом. Пояснить его содержимое Ткачук не смог, а потому вещество изъяли на экспертизу. Судя по всему, в нем нашли наркотические вещества.
Мама актера отметила, что сейчас он находится дома. Ткачука отпустили под обязательство о явке.
21:37:43 16-09-2024
Дурно выглядит. Соответствует.
00:47:49 17-09-2024
вылитый нарик, ниодной нормальной фотки. странно что не попадался ранее
02:40:52 17-09-2024
Сейчас они с Ефремовым на зоне такой театр организуют,обзавидуешся😀😄😄
05:25:14 17-09-2024
Капец как опустился((( Такой был красивый и талантливый! Мишка Япончик великолепный у него получился. А теперь что? всё?
07:28:37 17-09-2024
Актер хороший. Жаль, что все так...